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2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oluyor! Milli Piyango sorgulama 2020

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılıyor! 80 milyon büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişi ile 436 milyon 540 bin TL ödül canlı yayında sahibini buluyor. Tam 80 TL, yarım 40 TL, çeyrek bilet fiyatı ise 20 TL olan Milli Piyango ikramiyeleri bu akşam çekiliyor. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama, tam liste…

31.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:08 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oluyor! Milli Piyango sorgulama 2020

Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri 2020! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? Şansını 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde denemek isteyen milyonlarca vatandaş, satın aldığı tam, yarım ve çeyrek bilete çıkan ikramiye tutarını MPİ internet adresinden sıralı tam listeyi öğrenebilecek. Büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Milli Piyango İdaresi sıralı tam liste, amorti çıkan numaralar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU CANLI İZLE...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ

2020 yılına milyoner olarak girmek isteyen halkın büyük bölümü tam, yarım ve çeyrek olmak üzere yılbaşı bileti satın aldı. Bu biletlere dağıtılacak ikramiye tutarları şöyle: 80 Milyon TL, 8 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, 1000 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 160 TL, 80 (Amorti) TL, 80 bin (Teselli) TL.

2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUCU SORGULAMA

Vatandaşın yeni yıla girerken bin umut ile satın aldığı tam, yarım ve çeyrek biletlere isabet eden ikramiye tutarları, 31 Aralık günü 15.00 itibariyle belli olmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden açıklanan sonuçlar, kurumun ''http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php'' adresi üzerinden, çekilişin ardından çekiliş tarihi ve bilet numarası ile öğrenilebilecek.


Milli Piyango İdaresi, Gündem, Ekonomi, Güncel

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