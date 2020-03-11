2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri'de gerçekleştirildi.
11.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:02
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri 'de gerçekleştirildi.
Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Tamer Taflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale 8 ilden 78 sporcu katıldığını söyledi.
Festivali 2. kez Erciyes 'te düzenlediklerini aktaran Taflı, verimli bir organizasyon olduğunu belirtti.
Festivale 7-10 yaşlarındaki çocukların katıldığını kaydeden Taflı, "Bu çocukların şu an için lisansı yok. Çocukları kayağa teşvik için böyle bir festival yapıyoruz. Buradaki çocuklar seneye ilk yarışlarına katılacak. O yarışlar için hazırlık organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Taflı ayrıca dereceye giren 3 sporcuya madalya verileceğini de sözlerine ekledi.
Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Tamer Taflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale 8 ilden 78 sporcu katıldığını söyledi.
Festivali 2. kez Erciyes 'te düzenlediklerini aktaran Taflı, verimli bir organizasyon olduğunu belirtti.
Festivale 7-10 yaşlarındaki çocukların katıldığını kaydeden Taflı, "Bu çocukların şu an için lisansı yok. Çocukları kayağa teşvik için böyle bir festival yapıyoruz. Buradaki çocuklar seneye ilk yarışlarına katılacak. O yarışlar için hazırlık organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Taflı ayrıca dereceye giren 3 sporcuya madalya verileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Kayak Federasyonu, Erciyes, Kayseri, Spor
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