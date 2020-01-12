Haberler » Ekonomi » 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti - Ekonomi

2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Yıl sonunda kampanyaların bitmesi, 2020 modellerin zamlı gelmesi vatandaşları 2.el otomobil arayışına itti. Türkiye'nin en büyük otomobil pazarlarından Nilüfer'deki Bursa Açık Otopazarı sabahın ilk saatlerinde hareketlendi, o anlar havadan görüntülendi.

12.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:27

'da pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2.el araçlara yapılan zamlar alıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

SIFIR ARABALAR CEP AKIYOR

2019 yılında cazip teklifler ve düşük faiz sıfır araç alımını yoğunlaştırınca otomotiv piyasası hareketli günler yaşadı. Bankalar taksitlerini arttırıp, firmalar da özel kampanyalar yapınca otomobil piyasasında 2019 yılının son ayında satışlar patladı. Piyasada cazip fiyatlı sıfır araçların tükenmesi, 2020 yılına zamlı başlanmasıyla 2.el otomobil satışları hız kazandı.

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beğendikleri araç için 2 ay sıra beklemesi 2.ele olan ilgiyi arttırdı. Ancak bir önceki aya göre yeni yılda ikinci el otomobiller de en az 5 bin lira zamlandı.

PAZARDA HAREKETLİLİK

Bursa Oto Pazarı'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sıfır araçların pahalı ve tükenmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu ikinci el araçlarda aldı. saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kalıyor. Alıcılar, son zamanlarda ikinci el piyasasında çok yüksek artış olduğunu söyledi.

2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Sabah, Bursa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:20  Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:20  Junioshow 65 ülkeden 28 bine yakın sektör profesyonelini ağırladı - Ekonomi
14:18  2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti - Ekonomi
14:12  Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
14:07  Safranbolu rekor kırdı - Ekonomi
13:59  İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi - Ekonomi
12:01  2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu - Ekonomi
10:35  Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada - Ekonomi
10:13  Securitas Başkanı'nın asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt geldi - Ekonomi
12.01.2020 14:45:15