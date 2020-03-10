2020 MotoGP Grand Prix ertelendi
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
10.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:10
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, koronavirüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.
Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
2020 MotoGP Grand Prix'in 19 Nisan'da Arjantin'de başlaması planlanıyor.
(İHA)
ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, koronavirüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.
Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
2020 MotoGP Grand Prix'in 19 Nisan'da Arjantin'de başlaması planlanıyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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