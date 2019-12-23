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Son dakika: Resmi gazetede yayımlandı! 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı açıklandı

Son dakika: 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

23.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:07

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince karar verildi.

"MTV YÜZDE 12 OLARAK BELİRLENDİ"

Resmi Gazete'de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar'ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8'nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Son dakika: Resmi gazetede yayımlandı! 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı açıklandı

Ekonomi


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