2020'nin 8 e-ticaret trendi

Çiğdemli , "Kişiselleştirme, derin veri analizi, e-ihracat çözümleri, sesli arama, podcast reklamları, videolu alışveriş, Z kuşağı ve deneyimsel pazarlama bu yılın gündem konuları olacak" dedi.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımların artması, müşteri ile marka arasındaki iletişimin daha fazla kişiselleştirilmesine neden olacak. Bu da daha derin veri analizi yapabilen yazılımlara ihtiyacı artıracak. Tüketiciyi rahatsız etmeyecek, hedefli ve yaratıcı reklamlar ön plana çıkacak. Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle oluşturmak önemli hale gelecek. Kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri e-ticaret siteleri için bir gereklilik haline gelecek.

DERİN VERİ ANALİZİ

Derin veri analizi, fiyatlandırma ve tedarik zinciri süreçlerinde de aktif rol oynayacak. Envanter ve teslimat yönetimindeki sıkıntılar için yapay zeka temelli yazılımlar öne çıkacak. Örneğin depo yazılımları gibi süreç çözümleri, iş yükü gitgide daha çok artan ve karmaşık hale gelen e-ticaret sitelerinin 2020 gündeminde yer alacak.

E-İHRACAT ÇÖZÜMLERİ

E-ihracat farkındalığının artması, inovatif e-ihracat yazılımlarını ön plana çıkaracak. Çoklu dil, çoklu para birimi, lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma, ziyaretçinin giriş yaptığı ülkeden yayın yapma teknolojileri ve yurtdışı kargo entegrasyonu gibi çözümler 2020'de e-ticaretin popüler konuları olacak.

SESLİ ARAMA

Uzmanlar Amazon Echo, Google Home ve Alexa'nın hızla kabul görmesine dayanarak, 2020 yılında internet aramalarının yarıya yakınının sesli arama üzerinden yapılacağını öngörüyor. E-ticarette de yapay zeka tabanlı chatbotlar, sanal asistanlar ve sesli arama modüllerinin kullanımı yaygınlaşacak.

PODCAST İÇERİKLERİ

Podcast, sesli kitap, sesli asistan, sesli arama ve dijital radyoların dijital dünyadaki yerini genişletmesi, pazarlamacıların da gündeminde. Görsel içerikten sesli içeriğe doğru bir eğilim söz konusu. Marka iletişimi ve reklam kanalı olarak podcast yayınlar özellikle ABD'de kullanılmaya başlandı bile. Ülkemizde de bu yeni sektör 2020'de e-ticaret reklamlarının yeni havuzu olabilir.

VİDEOLU ALIŞVERİŞ

Videodan satın alma trendi yükselişte. Google'ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmış durumda. E-ticaret siteleri de bu trendi gördü ve artık kendi web siteleri üzerinden ürün inceleme videoları paylaşmaya başladılar. 2020'de video eklentileri e-ticaretin vazgeçilmezlerinden olacak.

Z KUŞAĞININ TARZI

1995 sonrası doğanların dahil olduğu Z kuşağı artık kendi parasını kazanıp kendi hayatına yön vermeye başladı. 2020'de yaklaşık 2,6 milyar nüfus ile dünya genelindeki en büyük tüketici grubunu oluşturacaklar. Mobilin olmadığı bir dünyayı bilmeyen bu kuşak, e-ticarette hız kadar sosyal medya topluluklarına da önem veriyor. Bu da markaları sosyal medya hesapları üzerinden interaktif topluluklar yaratmaya ve içerik pazarlamaya yöneltmiş durumda.

DENEYİMSEL PAZARLAMA

4.0 pazarlama adı da verilen deneyimsel pazarlama tüm sektörlerde olduğu gibi online alışverişin de itici gücü konumunda. Deneyim çoğu zaman ürünün veya hizmetin kendisinden daha önemli. Bu durum girişimcileri de inovasyon konusunda tetikliyor. Ziyaretçinin yüz ifadesine göre anlık indirimler yapan yazılımlar, markaya veya kişiye özel emoji geliştiren girişimler son birkaç yılda deneyimsel pazarlamanın dijitaldeki örneklerinden. Hatta müşteri yorumlarından duygu analizi yapan algoritmalar bile kullanılıyor. 2020'de deneyimsel pazarlama örneklerini online alışveriş kanallarında daha çok göreceğiz.