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2020'nin en iyi 10 tatil rotası : Bu yazıyı okumadan tatil planı yapmayın

Dünyaca ünlü seyahat sitesi Lonely Planet, 2020 yılında öne çıkacak tatil rotalarını şimdiden belirledi.

23.10.2019 18:132020'nin en iyi 10 tatil rotası : Bu yazıyı okumadan tatil planı yapmayın
2020 için tatil planı yapmaya başladınız mı? Cevabınız evet ise bu yazı tam size göre. Dünyaca ünlü seyahat sitesi Lonely Planet, 2020 yılında öne çıkacak tatil rotalarını şimdiden belirledi. Sitenin, ilk 10 listesinin başında Mozart'ın şehri Salzburg yer aldı. Biz, listeye göz atmadan tatil planı yapmayın deriz.










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1 Salzburg, Avusturya

Lonely Planet, listenin ilk sırasında yer alan Salzburg'un 2020 yılında en çok tercih edilecek rota olmasına neden olarak, seneye 100 yaşına girecek olan dünyaca ünlü Salzburg Festivali'ni gösterdi. Site ayrıca her sokağında klasik müzik sesleri duyulan şehrin 100 yıllık festivaline gitmek istiyorsanız, "Biletinizi şimdiden ayırtın" uyarısında bulundu.
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Salzburg, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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