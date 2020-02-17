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2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Oyunculuğu kadar saçlarıyla da ilgi odağı olan Pelin Karahan'a uyguladığı imajlarla dikkat çeken Emrah Demirci, 2020'nin saç trendleri hakkında önerilerde bulundu. Bu sezon kadınların saçlarında büyük değişimler yaşayacağını belirten Demirci, "2020 saçlarda değişim yılı olacak" dedi

17.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:412020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Bu sene kadınların depresyondan değil keyiften saçlarında değişimler yaşayacağını ifade eden ünlü kuaför, yeni yılın favorisinin platinin beyaza yakın olan tonu olan kar grisinin kasıp kavuracağını açıkladı. Tutturulması zor olan bu rengi özellikle koyu renk saçlı olanların çok iyi düşünerek ve kaliteli yerde yaptırması gerekir.

'Sarı tonlar oldukça ön planda'

Bu sene uçuk renklerin yerine doğal renklerin moda olacağını söyleyen Demirci, "Geçtiğimiz yıllarda çok renkli saçlar vardı. Pembeden bronde'a, sarı ombrelerden kızıllara kadar birçok rengi gördük. 2020 trendlerinde en önemli değişim bol sarılar, sıcak sarılar ve sıcak renkler olarak yansıyacak. Sarı tonlar oldukça ön planda.& ;& ;

'Küllü saç rengini deneyebilirsiniz'

Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar ve bakırlar ise kadınlara daha derin ve gizemli bir hale getirecek ve renklerin bütünleştiği bir yıl olacak. "Sarı saç seviyorum ama bende yapay duruyor" diyerek kullanmak istemeyenler ise küllü saç rengini deneyebilir.


Kuaför, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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