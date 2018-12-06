2020 Olimpiyatları İçin Dev Bütçe

06 Aralık 2018 Perşembe 15:14



06 Aralık 2018 Perşembe 15:14

Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için öngörülen maksimum bütçe 12 milyar dolar olarak açıklandı.2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi yetkilileri, organizasyon için ayrılacak toplam bütçesinin 12 milyar doları aşmayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında önerilen 12 milyar dolarlık bütçeye sadık kalmayı hedefleyen yetkililer, Tokyo bölgesel hükümeti ve merkezi hükümetin paylaşılacak harcamaları gözden geçirdiğini bildirdi.12 milyar doları aşmayacakJapon Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 2020 oyunları yaklaştıkça, yeni bütçelere ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Mori, genel bütçenin önceden öngörülen 12 milyar doları aşmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.Aşırı sıcaklar maliyeti artırabilirOrganizasyon Komitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aşırı sıcaklara karşı alınacak önlemler ile ulaşım ve teknoloji alanlarındaki masrafların maliyetleri artırabileceği düşünülüyor. Öte yandan, müsabakalarda kullanılacak tesislerin kiralama sürelerini kısaltmak gibi yollar izlenerek, maliyetlerin düşürülmeye çalışılacağı öğrenildi.Organizasyon komitesinin 21 Aralık'ta, 2020 Olimpiyat Oyunları için gözden geçirilmiş genel bütçeyi açıklaması bekleniyor. - TOKYO