Haberler » Magazin » 2020 onun yılı olacak - Magazin

2020 onun yılı olacak

Sosyal medyada 2 milyona yakın takipçisi bulunan Mr. Jade, takipçilerini de sevindirmekten mutlu olan bir isim. Instagram hesabında çekilişler yaparak hediyeler dağıtan sanatçı, bugüne kadar çok sayıda hayranına cep telefonu, saat ve çanta hediye etti. Mr. Jade büyük ilgi gören çekilişlerine yeni yılda yeni hediyelerle devam edeceğini açıkladı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 2020 onun yılı olacak



Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, 2020'ye hızlı başlıyor. Yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan sanatçı, sürpriz bir rolle beyazperdede de boy gösterecek. Müzik dünyasının en yardımsever isimlerinden Mr. Jade, yeni yılda yine çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Okullara fen laboratuvarları, sokak hayvanlarına barınaklar yaptıran ünlü sanatçı, yardım çalışmalarına bu yıl da devam edecek.

İKİ SÜRPRİZ PROJE

"Mutluyum" şarkısıyla Başarı Ödülleri'nde 'yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı' seçilen Mr. Jade, sürpriz projeleriyle müzik ve sinema dünyasında da adından söz ettirecek.

YENİ ALBÜM GELİYOR

Yurtdışında ünlendikten sonra Türkiye'ye dönen ve yaklaşık 1 yıldır müzik çalışmalarına burada devam eden Mr. Jade, yeni albümünün hazırlıklarına başladı. Sanatçı, yeni şarkılarının yer aldığı albümü çok yakında müzikseverlerle buluşturacak.

2020 BENİM YILIM OLACAK

Mr. Jade, önümüzdeki günlerde ayrıca yeni bir dizi için kamera karşısına geçecek. Ünlü yıldız, sürpriz bir rolle boy gösterecek: "Albümümün müzik dünyasında büyük ses getireceğine inanıyorum. Rol aldığım dizideki rolüm de sevenlerimi şaşırtacak. 2020 benim yılım olacak."




Türkiye, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:41   Kartalkaya kaçamağı - Magazin
11:41   Merve Özbey sağlığına kavuştu - Magazin
11:41   Seren'in Kartalkaya keyfi - Magazin
11:41   Sinemada son 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu - Magazin
11:41   Napoli Pizzaları Caddebostan'da - Magazin
11:20   Oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı - Magazin
10:36   Oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi etti - Magazin
09:56   Asker tıraşı olan Can Yaman, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı - Magazin
08:47   Sevgilisiyle görüntülenen Aras Bulut İynemli, 2020 yılı için evlilik sinyali verdi - Magazin
07:51   Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'ın yeni filminin izlenme oranı düştü - Magazin
8.01.2020 12:02:15