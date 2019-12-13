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2020 Paralimpik Oyunları ile ilgili beklenen karar

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları kapsamındaki maraton müsabakalarının planlandığı şekilde Tokyo'da yapılacağı açıklandı.

13.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:572020 Paralimpik Oyunları ile ilgili beklenen karar
2020 Paralimpik Oyunları kapsamındaki maraton müsabakalarının planlandığı şekilde Tokyo'da yapılacağı açıklandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında yapılacak maraton yarışlarının aşırı sıcak beklentisi nedeniyle Sapporo kentine alındığı 'da, Paralimpik Oyunları için beklenen karar verildi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Tokyo Organizasyon Komitesi yetkililerinin katılımıyla çarşamba ve perşembe günleri Tokyo'da yapılan toplantılarda, öngörülen hava şartlarının 6 Eylül'deki Paralimpik maratonunda yarışacak sporcuları etkileyip etkilemeyeceği masaya yatırıldı. Hava durumu analizi sonuçlarının etkinliğin Tokyo'da gerçekleştirilmesi için sorun teşkil etmediğini kaydeden IPC yetkilileri, birçok paralimpik sporcusunun da Tokyo'da kalmak istediğini belirtti. Görüşmeler sonunda, 2020 Paralimpik Oyunları maraton yarışlarının planlandığı gibi Tokyo'da yapılmasına karar verildi.

Toplantıdan sonra yapılan basın toplantısında konuşan IPC Başkanı Andrew Parson ise hava koşullarını kontrol edemeyeceklerini ancak olası riskleri azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ölümcül sıcaklar planları bozmuştu

Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya'da, geçtiğimiz yaz birçok kişi sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise hastanelere müracaat etmek zorunda kalmıştı. Japonya, mevsim normallerinin üzerinde seyreden nem değerleri nedeniyle de zor günler geçirmişti. 2020 yazında beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle, Tokyo'da gerçekleştirilmesi planlanan olimpiyat maraton yarışları, daha serin olan Sapporo şehrine alınmıştı. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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