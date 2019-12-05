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2020 pasaport ücretleri ve pasaport ücreti yenileme maliyeti ne kadar? Pasaport ücretleri ve pasaport başvurusu süreci!

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05.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:12

Pasaport almak isteyenlerin merak ettiği pasaport ücretleri öğrenci, 10 yıllık pasaport ücreti, pasaport kayıt ücreti, öğrenci pasaport ücretleri, pasaport harç ücretleri, öğrenci pasaport ücretleri 2020, pasaport ücretleri 2020, 2020 pasaport ücretleri, pasaport ücreti 10 yıllık, pasaport ücreti 2020, yeşil pasaport ücreti ve pasaport yenileme ücreti 2020 gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte 2020 pasaport ücretleri, pasaport ücreti yenileme maliyeti, pasaport ücretleri ve pasaport harç ücretleri….

PASAPORT BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

6 Ay pasaport ücreti 303,50 TL

1 Yıl pasaport ücreti 381,90 TL

2 Yıl pasaport ücreti 539,00 TL

3 Yıl pasaport ücreti 709,40 TL

3+ Yılpasaport ücreti 945,10 TL

Pasaport

PASAPORT ÜCRETİ YATIRILABİLECEK ANLAŞMALI BANKALAR

AKBANK T.A.Ş.

• AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

• ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

• ALTERNATİFBANK A.Ş.

• ANADOLUBANK A.Ş.

• ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

• CITIBANK A.Ş.

• DENİZBANK A.Ş.

• BURGAN BANK A.Ş.

• FİBABANKA A.Ş.

• FİNANSBANK A.Ş.

• HSBC BANK A.Ş.

• ICBC TURKEY BANK A.Ş.

• ING BANK A.Ş.

• KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

• ODEA BANK A.Ş.

• PTT Şubeleri

• ŞEKERBANK T.A.Ş.

• T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

• TURKISHBANK A.Ş.

• TURKLAND BANK A.Ş.

• TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

• TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

• TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

• TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

• TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

• TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

• VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

• YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

• ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvurusu dijital ortamdan yapılmakta olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır.

PASAPORT BAŞVURUSU 1. ADIM: PASAPORT RANDEVUSU AL

Pasaport başvurusu yapmak için dijital ortamdan randevu almak gereklidir.

Pasaport randevusu almak için tıklayınız

PASAPORT BAŞVURUSU 2. ADIM: RANDEVU SORGULAMA

Pasaport randevunuzu sorgulayarak randevu işleminizin onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilirsiniz.

Pasaport randevusu sorgulamak için tıklayınız

PASAPORT BAŞVURUSU 3. ADIM: BAŞVURU DURUMU

Pasaport başvurunuzun durumunu öğrenmek için başvuru sorgulama ekranından pasaport başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

Pasaport başvuru sorgulamak için tıklayınız

Pasaport

PASAPORT TALEP FORMLARI

Size uygun pasaport başvurusu yapabilmek için Pasaport Talep Formlarından size uygun olanını doldurmanız gerekmektedir. Bunlar:

Hususi Pasaport Talep Formu

Hizmet Pasaportu Talep Formu

Protokol Pasaport Belge İstem Dilekçesi

2020 pasaport ücretleri ve pasaport ücreti yenileme maliyeti ne kadar? Pasaport ücretleri ve pasaport başvurusu süreci!

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HABER YORUMLARI (1)
MÜGEEE:Öğrenciyim erasmusla yurt dışına gidicem. pasaport çıkarmam gerekiyor mu
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