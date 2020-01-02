2020 poşet ücreti ne kadar zamlandı? Market poşetleri kaç lira oldu?

2019 yılında ekonomik hayatımıza giren ücretli poşetler, 2020'de zamlı tarife ile tekrar gündeme geldi. Yüzde 25'lik zam oranı ile değişen poşet fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Peki market poşetleri kaç lira oldu? 2020 poşet ücreti ne kadar zamlandı?

2020 MARKET POŞETLERİ KAÇ LİRA OLDU?

Plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibariyle artık 30 kuruşa satılacak. Düzenleme sonrasında değişen oran ile ödenen 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığı'na, 12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI HANGi ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

Küsuratlar yasa gereği atıldığı için 30,6 kuruşluk fiyat 30 kuruş olarak uygulanacak. Ek-1 sayılı listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Yönetmeliğin 15'inci maddesiyle 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanan zamla 25 kuruşa satılan poşetler 30 kuruşa yükseldi.