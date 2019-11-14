2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller

Öğrencilerin, velilerin, çalışanların özellikle araştırdığı 2020 resmi tatil takvimi uzun izin günlerini içinde barındırıyor. 2020 yılında resmi tatiller nasıl olacak sorusu en çok sorulanlar arasında yer alıyor. 2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? 2020 resmi ve dini tatilleri fırsata çevirmek isteyenler için 2020 resmi tatiller takvimi haberimizde…

Heyecanla beklenen yeni yılda, resmi ve dini bayramların birçoğu hafta içine denk gelerek özellikle çalışanların tatil sürelerini önemli ölçüde etkileyecek. Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife gününde başlıyor ve tatil Salı günü son buluyor. Kalan 3 günde izin alma şansı yakalayan çalışanlar bir hafta izin hakkına sahip olabilir. Diğer yandan Salı gününe gelen 19 Mayıs resmi tatili Ramazan Bayramı ile birleştirebilenler için 11 günlük izin süresi doğuyor.

TOPLAM 44 GÜN İZİN İMKANI

Yazın en sıcak dönemine gelen Kurban Bayramı ise 30 Temmuz Arife gününde başlayıp 3 Ağustos'ta bitiyor. Bayram öncesi veya sonrası izin alan çalışanlar yine uzun süreli tatil imkanı elde edebilir. Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma günü ile birleştirilerek 4 gün boyunca çocuklara unutulmaz zaman yaratabilir. Üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramının Cuma'ya denk gelmesi ise işçilere 3 gün izin imkanı verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü de vatandaşa uzun süreli izin hakkı tanıyabilir. Çalışanların toplamda 44 gün izin yapabilme şansı olduğu 2020 yılı insanlarda ayrı bir heyecana neden olacak gibi görünüyor.

2020 RESMİ TATİLLER