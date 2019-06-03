2020 Tesla Roadster İçin Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Elon Musk
, roket motoru iticilerinin bir arabaya bağlanmasının, şaşırtıcı bir biçimde Roadster'a üç G'lik bir itiş gücü sağlayabileceğini söyledi. Musk, "Eğer üç G'lik bir itme gücünüz varsa, herhangi bir yöne gidebilirsiniz. İki G'den daha fazla bir hızla yükselip hızlanmaya devam edebilirsiniz" dedi.
Elon Musk, Ocak ayında havada duran bir DeLorean'ın fotoğrafı bulunan bir tweetin altına "Yeni Roadster bunun gibi bir şey olabilir" diye yanıt vermişti. Daha sonra onu takiben diğer bir tweetinde, "İki arka koltuk koymak yerine, kompozitle sarılı olan bir ultra yüksek hava basınçlı soğuk gaz itici kullanabilir" diye ekledi.
Roadster, enerjisini iri akü paketlerinden çekecek. Batarya, arka koltukların yerini alacak. Musk, ilk defa Haziran 2018'de 'Tesla
SpaceX Paketi'nden bahsetti. Bu hafta yapılan röportajda, Roadster'ın yılda 10.000'den fazla üretilmeyeceğini ve muhtemelen gelecek sene piyasaya sürüleceğini söyledi.
Kaynak: WebTekno
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