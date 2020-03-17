2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları askıya alındı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
17.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:05
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
14 Mart 2020 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren askıya alındı. IOC 24 Mart'ta sona ermesi planlanan Boks Avrupa Kota Müsabakaları ve kalan tüm etkinliklerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonlarını Mayıs ayına kadar durdurduğunu ve bugüne kadar alınan sonuçların geçerli olacağını açıklandı. Müsabakalar ilerleyen bir tarihte kaldığı yerden devam edecek.
(İHA)
14 Mart 2020 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren askıya alındı. IOC 24 Mart'ta sona ermesi planlanan Boks Avrupa Kota Müsabakaları ve kalan tüm etkinliklerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonlarını Mayıs ayına kadar durdurduğunu ve bugüne kadar alınan sonuçların geçerli olacağını açıklandı. Müsabakalar ilerleyen bir tarihte kaldığı yerden devam edecek.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa, Tokyo, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil