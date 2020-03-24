2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferansla yaptıkları görüşmede, Dünya Sağlık Örgütünden alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesini karalaştırdığı duyuruldu.
Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları da aynı şekilde ertelendi.
Olimpiyat ateşinin organizasyonlar yapılana kadar Japonya'da kalacağı bildirildi.
Ayrıca, olimpiyatların isimlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak kalacağı kaydedildi.
IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferansla yaptıkları görüşmede, Dünya Sağlık Örgütünden alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesini karalaştırdığı duyuruldu.
Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları da aynı şekilde ertelendi.
Olimpiyat ateşinin organizasyonlar yapılana kadar Japonya'da kalacağı bildirildi.
Ayrıca, olimpiyatların isimlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak kalacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA