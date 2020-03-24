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2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi

Koronavirüs salgını, son olarak Olimpiyatları vurdu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi konusunda IOC ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

24.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:08

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Olimpiyatların 1 yıl sonraya ertelenmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Shinzo Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'a pazartesi günü 1 yıllık erteleme teklifini götürdü. EURO 2020 benzeri yapılacak bu ertelemeye IOC'den 1 gün sonra cevap geldi. IOC, Japonya'dan gelen bu teklifi kabul etti.

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'nın yine 24 Temmuz'da ancak 2021'de oynanacağı öğrenildi.

IOC ÜYESİ DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Daha önce bu konuda açıklama yapan IOC Üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı. Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " ifadelerini kullanmıştı.

BOYKOT KARARLARI AÇIKLANIYORDU

Daha önce Britanya Olimpiyat Birliği başkanı, yaptığı açıklama ile Büyük Britanya olarak Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini duyurmuş; Avustralya ve Kanada da Japonya'da yer almayacaklarını açıklamıştı.

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2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi

Haberin Videosu :

Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2020 Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Shinzo Abe, Tokyo, Spor

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