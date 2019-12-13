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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor

2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları’nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor.

13.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:172020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor
2020 yılında gerçekleşecek Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. Olimpiyatlarda beyzbol gibi bazı müsabakaların Fukushima'nın bir bölgesinde gerçekleşecek olması sebebiyle bu olimpiyatlar "Yeniden Canlanma Olimpiyatları" olarak da anılmaya başlandı.

Fukushima'nın Futaba kasabasında 11 Mart'ta meydana gelen nükleer patlamada adeta zaman durdu. O günden bugüne balkondaki çamaşırlar, kapı önündeki ayakkabılar, okullarda çevreye saçılmış defterler, kitaplar bile hala yerli yerinde.
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Deprem, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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