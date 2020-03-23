Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak - Haberler

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları için erteleme seçeneği dahil farklı senaryolar üzerine kararını dört hafta içinde vereceğini açıklamasının ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ertelemenin seçeneklerden biri olabileceğini söyledi.

23.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:31
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları için erteleme seçeneği dahil farklı senaryolar üzerine kararını dört hafta içinde vereceğini açıklamasının ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ertelemenin seçeneklerden biri olabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü pandemisi nedeniyle iptal ya da ertelenme ihtimali gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) kritik bir açıklama geldi. Dün telekonferans aracılığıyla bir acil durum toplantısı gerçekleştiren IOC, olimpiyatların geleceği ile ilgili erteleme seçeneği de dahil farklı senaryolar üzerine çalışmaya başlanacağını açıkladı.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo yerel hükümeti ve Japonya makamları ile yapılacak istişarelerin ardından önümüzdeki dört hafta içinde tartışmalara son vermeyi hedeflediklerini açıklayan IOC, iptal seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.

Abe'den erteleme sinyali

IOC'nin son açıklamasının ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe de bugün bir meclis toplantısında konuyla ilgili yorumda bulundu. Oyunları eksiksiz biçimde gerçekleştirmek imkansız hale gelirse ertelemenin bir seçenek olabileceğini söyleyen Abe, iptal seçeneğinin ise seçenekler arasında olmadığının altını çizdi.

Gündemden düşmedi

Olimpiyatların iptal edileceği ya da erteleneceğine dair söylentiler salgının etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha önce yaptığı açıklamada oyunlar hakkında bir karar vermek için çok erken olduğunu söylemişti.

IOC eleştirilerin hedefi olmuştu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da korona virüsü salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini açıklamış, ancak DSÖ'nün erteleme çağrısı yapması halinde çağrıya uyacaklarını duyurmuştu. Son günlerde IOC, erteleme seçeneğini gündeme almaması nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump da, 'erteleme' seçeneğini gündeme getirmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin’i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin’de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Haberler
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu - Haber Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu - Haber Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Haber Anneanne ve torunundan 'Evde kal Türkiye' videosu - Haber ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading