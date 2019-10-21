2020 TYT KONULARI ve SORU DAĞILIMLARI

Temel Yeterlilik Testi olarak adlandırılan TYT, üniversiteye geçişte karşımıza çıkan ilk sınavdır.

2020 TYT KONU DAĞILIMI

TYT, toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. (Türkçe 40, Matematik 40, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, Felsefe Grubu 5, Tarih 5, Coğrafya 5, Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)

Toplam sınav süresi 135 dakikadır. Tüm öğrenci adaylarının gireceği bir sınav olduğu için, ortak müfredata dayalı olup Türkçe ve Matematik ağırlıklı bir sınavdır. Genel sınavlara katkısı ise %40 olarak hesaplanmıştır. Özellikli olarak 9. Ve 10.sınıf konularına ağırlık verilmekte olup baraj puanı 150 ham puan olarak belirlenmiştir.

2020 TYT' Konuları ve Soru Dağılımları ise başlıca şu şekildedir:

2020 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM-YÖK-MEB)

Türkçe testi 40 sorudan oluşmakta olup, genel olarak; okuduğunu anlama ve yorum yapma, Türkçeyi doğru kullanma sözcük ve temel dil bilgisi, yazım ve noktalama işaretlerini görebilme yeteneğini kapsayan konulardan oluşmaktadır.

2020 TYT Türkçe Konu Dağılımı

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

2020 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Matematik testi genel olarak matematiksel ifadeleri kullanmaya dayalı zihinsel yorumlamayı hedef alan becerileri kullanabilmeyi, mantıksal ifadeleri yorumlamayı konu alır. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır.

2020 TYT Matematik Konu Dağılımı

Temel Kavramlar

Sayılar- Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

Mantık

2020 TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Öğrenci adaylarının şekil ve metin arasında bağ kurup analiz etme becerilerini ölçen konulardan oluşmaktadır. Toplamda 10 soru sorulmaktadır.

2020 TYT Geometri Konu Dağılımı

Temel Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Üçgende Alan

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dikdörtgen

Özel Dörtgenler

Çemberler

Katı Cisimler

Prizmalar

Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Çemberin Analitiği

Trigonometri

2020 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Fizik testinde toplam 7 soru mevcuttur ve genel olarak; konuları ezber yapmadan öğrenen öğrenci adaylarının çözebileceği şekildedir. Müfredat niteliğinde açık, anlaşılır bir şekilde fiziğin önemini anlatan niteliktedir.

2020 TYT Fizik Konu Dağılımı

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

İş, Güç ve Enerji I

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

2020 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Kimya Testi temel bilgilerden oluşup 7 sorudan oluşmaktadır. Günlük hayatta kullanılan rutin bilgilerden oluşmakta olup, öğrenci adaylarının zorlanmayacağı şekilde hazırlanmıştır.

2020 TYT Kimya Konu Dağılımı

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyanın Temel Kanunları

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

2020 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Biyoloji testi 6 sorudan oluşmaktadır ve düzenli çalışan öğrenci adaylarının temel yeterliliklerini belirleyen konulardan oluşup genel olarak temel biyoloji konularından oluşmaktadır.

2020 TYT Biyoloji Konu Dağılımı

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

Hücre Zarından Madde Geçişi

Canlıların Sınıflandırılması

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Kalıtım

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunları

2020 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Tarih testinde 5 soru mevcuttur ve geçmiş yıllara paralel olacak yorum gücüne dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır.

2020 TYT Tarih Konu Dağılımı

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Tarihi Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

2020 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Coğrafya testinden 5 soru sorulacak olup, sorular kavram bilgisini ve temel bilgileri ölçmeye yarayan konulardan hazırlanmıştır.

2020 TYT Coğrafya Konu Dağılımı

DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve İnsan

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Yerin Şekillenmesi

Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri Yapı

Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

Türkiye İklimi ve Özellikleri

Türkiye'nin Doğal Varlıkları

Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölge Türleri ve Sınırları

Konum ve Etkileşim

Coğrafi Keşifler

ÇEVRE ve TOPLUM

Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

Doğal Afetler

2020 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Felsefe testi 5 sorudan oluşmaktadır. Yorum yapma, analiz etme ve akıl yürütmeyi hedef alan felsefe testinde uzun paragraflı sorular mevcuttur.

2020 TYT Felsefe Konu Dağılımı

Felsefe'nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

2020 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi 5 sorudan oluşmaktadır. Yorum gücünü ölçmeye yönelik olup, kavram bilgisini hedef alan sorulardan oluşmaktadır.

2020 TYT Din Kültürü Konu Dağılımı

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Hz. Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları hakkında daha fazla bilgi almak için;

Kaynak: https://www.dershanem.net/yks-tyt-ayt-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym/