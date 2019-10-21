2020 TYT KONULARI ve SORU DAĞILIMLARI

Temel Yeterlilik Testi olarak adlandırılan TYT, üniversiteye geçişte karşımıza çıkan ilk sınavdır.
2020 TYT KONU DAĞILIMI
TYT, toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. (Türkçe 40, Matematik 40, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, Felsefe Grubu 5, Tarih 5, Coğrafya 5, Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)
Toplam sınav süresi 135 dakikadır. Tüm öğrenci adaylarının gireceği bir sınav olduğu için, ortak müfredata dayalı olup Türkçe ve Matematik ağırlıklı bir sınavdır. Genel sınavlara katkısı ise %40 olarak hesaplanmıştır. Özellikli olarak 9. Ve 10.sınıf konularına ağırlık verilmekte olup baraj puanı 150 ham puan olarak belirlenmiştir.
2020 TYT' Konuları ve Soru Dağılımları ise başlıca şu şekildedir:
2020 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM-YÖK-MEB)
Türkçe testi 40 sorudan oluşmakta olup, genel olarak; okuduğunu anlama ve yorum yapma, Türkçeyi doğru kullanma sözcük ve temel dil bilgisi, yazım ve noktalama işaretlerini görebilme yeteneğini kapsayan konulardan oluşmaktadır.
2020 TYT Türkçe Konu Dağılımı
- Sözcük Anlamı
- Söz Yorumu
- Deyim ve Atasözü
- Cümle Anlamı
- Cümle Yorumu
- Paragrafta Anlatım Teknikleri
- Paragrafta Konu-Ana Düşünce
- Paragrafta Yapı
- Paragrafta Yardımcı Düşünce
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcüğün Yapısı
- Sözcük Türleri
- Fiiller
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Öğeleri
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozukluğu
2020 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Matematik testi genel olarak matematiksel ifadeleri kullanmaya dayalı zihinsel yorumlamayı hedef alan becerileri kullanabilmeyi, mantıksal ifadeleri yorumlamayı konu alır. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır.
2020 TYT Matematik Konu Dağılımı
- Temel Kavramlar
- Sayılar- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler-Kartezyen Çarpım
- Fonskiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- 2.Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Polinomlar
- Mantık
2020 TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Öğrenci adaylarının şekil ve metin arasında bağ kurup analiz etme becerilerini ölçen konulardan oluşmaktadır. Toplamda 10 soru sorulmaktadır.
2020 TYT Geometri Konu Dağılımı
- Temel Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Üçgende Alan
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dikdörtgen
- Özel Dörtgenler
- Çemberler
- Katı Cisimler
- Prizmalar
- Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Çemberin Analitiği
- Trigonometri
2020 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Fizik testinde toplam 7 soru mevcuttur ve genel olarak; konuları ezber yapmadan öğrenen öğrenci adaylarının çözebileceği şekildedir. Müfredat niteliğinde açık, anlaşılır bir şekilde fiziğin önemini anlatan niteliktedir.
2020 TYT Fizik Konu Dağılımı
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Hareket ve Kuvvet
- İş, Güç ve Enerji I
- Isı ve Sıcaklık
- Elektrostatik
- Elektrik ve Manyetizma
- Basınç
- Kaldırma Kuvveti
- Dalgalar
- Optik
2020 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Kimya Testi temel bilgilerden oluşup 7 sorudan oluşmaktadır. Günlük hayatta kullanılan rutin bilgilerden oluşmakta olup, öğrenci adaylarının zorlanmayacağı şekilde hazırlanmıştır.
2020 TYT Kimya Konu Dağılımı
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Kimyasal Hesaplamalar
- Kimyanın Temel Kanunları
- Asit, Baz ve Tuz
- Maddenin Halleri
- Karışımlar
- Endüstride ve Canlılarda Enerji
- Kimya Her Yerde
2020 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Biyoloji testi 6 sorudan oluşmaktadır ve düzenli çalışan öğrenci adaylarının temel yeterliliklerini belirleyen konulardan oluşup genel olarak temel biyoloji konularından oluşmaktadır.
2020 TYT Biyoloji Konu Dağılımı
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organelleri
- Hücre Zarından Madde Geçişi
- Canlıların Sınıflandırılması
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunları
2020 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Tarih testinde 5 soru mevcuttur ve geçmiş yıllara paralel olacak yorum gücüne dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır.
2020 TYT Tarih Konu Dağılımı
- Tarih Bilimi
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşında Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Türk Dış Politikası
2020 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Coğrafya testinden 5 soru sorulacak olup, sorular kavram bilgisini ve temel bilgileri ölçmeye yarayan konulardan hazırlanmıştır.
2020 TYT Coğrafya Konu Dağılımı
- DOĞAL SİSTEMLER
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- İklim Bilgisi
- Yerin Şekillenmesi
- Doğanın Varlıkları
- BEŞERİ SİSTEMLER
- Beşeri Yapı
- Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
- Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
- Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
- Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
- Türkiye İklimi ve Özellikleri
- Türkiye'nin Doğal Varlıkları
- Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
- Bölge Türleri ve Sınırları
- Konum ve Etkileşim
- Coğrafi Keşifler
ÇEVRE ve TOPLUM
- Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
- Doğal Afetler
2020 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Felsefe testi 5 sorudan oluşmaktadır. Yorum yapma, analiz etme ve akıl yürütmeyi hedef alan felsefe testinde uzun paragraflı sorular mevcuttur.
2020 TYT Felsefe Konu Dağılımı
- Felsefe'nin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
2020 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi 5 sorudan oluşmaktadır. Yorum gücünü ölçmeye yönelik olup, kavram bilgisini hedef alan sorulardan oluşmaktadır.
2020 TYT Din Kültürü Konu Dağılımı
- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
- İnsan ve Din
- İslam ve İbadetler
- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
- Hz. Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları hakkında daha fazla bilgi almak için;
Kaynak: https://www.dershanem.net/yks-tyt-ayt-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym/