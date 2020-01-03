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2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

U18 Erkekler 3'üncü Klasman Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

03.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:47 2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

U18 Erkekler 3'üncü Klasman Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek.

Slovakya'nın Bratislava şehrinde yapılan Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kongresi'nde Belçika, İzlanda, İsrail, Meksika, Tayvan ve Türkiye'nin yer aldığı oylama neticesinde 3'üncü Klasman müsabakalarının 16-22 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

Milli Takımların şampiyona programı ise şöyle;

Erkekler A Milli: 19-25 Nisan (Lüksemburg)

Kadınlar A Milli: 23-29 Şubat (İzlanda)

Erkekler U-20: 13-19 Ocak (Bulgaristan)

Kadınlar U-18: 26 Ocak-1 Şubat (Meksika)



Dünya Şampiyonası, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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