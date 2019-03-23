2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Arnavutluk: 0 - Türkiye: 2 (Maç Sonucu)

2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk
ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadelen 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada çalımlarla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu
ceza yayı dışından sert bir vuruşla ağları sarstı. 0-2
70. dakikada Ledian Memushaj'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta gitti.
88. dakikada Elseid Hysaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok
çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Christian Gittelmann xx
Arnavutluk: Etrit Berisha xx, Ardian Ismajli xx, Berat Djimsiti xx, Frederic Veseli xx, Ledian Memushaj xx, Taulant Xhaka xx, Amir Abrashi xx, Ivan Balliu xx (Armando Sadiku dk. 58 x), Elseid Hysaj xx, Myrto Uzuni xx, Bekim Balaj xx (Eros Grezda dk. 58 x)
Yedekler: Alban Hoxha, Gentian Selmani, Enea Mihaj, Arlind Ajeti, Naser Aliji, Ergys Kace, Migjen Basha, Lorenc Trashi, Kristi Qose, Kristal Abazaj
Teknik Direktör: Christian Panucci Türkiye
: Mert Günok xx, Hasan Ali Kaldırım
x, Gökhan Gönül
xx (Mehmet Zeki Çelik
dk. 46 xx), Merih Demiral x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Emre Belözoğlu
x (Dorukhan Toköz
dk. 65 x), Kaan Ayhan
x, Mahmut Tekdemir
x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun
xx, Burak Yılmaz
xx (Deniz Türüç
dk. 88 ?)
Yedekler: Sinan Bolat
, Uğurcan Çakır, Emre Taşdemir
, Ozan Kabak
, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı
, Emre Kılınç
, Yunus Mallı
, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Burak Yılmaz (dk. 21), Hakan Çalhanoğlu (dk. 55) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Ivan Balliu, Ardian Ismajli, Taulant Xhaka (Arnavutluk), Cenk Tosun, Okay Yokuşlu (Türkiye) - İŞKODRA
Futbol, Avrupa, Arnavutluk, Spor
Kaynak: İHA