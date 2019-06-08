2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Fransa: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Fransa
'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Cengiz'in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman
'a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
19. dakikada Mbappe
'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann
'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.
30. dakikada Cengiz Ünder
'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan
'a aktardı. Kaan'ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz
pasını Dorukhan'a aktardı. Dorukhan'ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
43. dakikada sağ taraftan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Damir Skomina
xx, Jure Praprotnik
xx, Robert Vukan
xx
Türkiye: Mert Günok
xxx, Mehmet Zeki
xxx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xxx, Hasan Ali
xxx, Mahmut Tekdemir
xxx, Dorukhan Toköz
xxx, İrfan Can
xxx, Kenan Karaman xxx, Cengiz Ünder xxx, Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Sinan Bolat
, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan
, Oğuzhan Özyakup
, Hakan Çalhanoğlu
, Yusuf Yazıcı
, Umut Meraş, Güven Yalçın
, Nazım Sangare, Abdülkadir Ömür
, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fransa: Hugo Lloris
xx, Benjamin Pavard xx, Raphael Varane
xx, Samuel Umtiti xx, Lucas Digne
xx, Blaise Matuidi
xx, Moussa Sissoko
xx, Paul Pogba
xx, Kylian Mbappe
xx, Antoine Griezmann
xx, Olivier Giroud xx
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma
, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Ben Yedder
Teknik Direktör: Didier Deschamps
Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti (Fransa) - KONYA
Kaynak: İHA
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