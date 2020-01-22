2020 vergi dairesi çalışma saatleri Vergi dairleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İnternet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi borç ödeme!

Vergi borçları ödeme zamanı geldiğinde vatandaşlar vergi daireleri çalışma saatleri hakkında meraklı sorular soruyor. 2020 vergi dairesi çalışma saatler Vergi dairleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi soruların sorulduğu vergi borcu ödeme döneminde İnternet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi borç ödeme işlemleri gibi soruların yanıtları arandı. İşte 2020 vergi dairesi çalışma saatleri!

2020 VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vergi daireleri hafta içi her gün 08:00 -12:00/ 13:00 - 17:00 arası çalışır.

2020 VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi daireleri hafta sonu kapalıdır. Vergi daireleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de kapalıdır.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ NEDİR?

Vergi ödeme işlemlerini online ortamda yapmak için internet vergi dairesi: https://intvrg.gib.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İnternet vergi dairesi ile yapılan işlemler:

• Borç Ödeme İşlemleri

• Motorlu Taşıtlar

• Borç Sorgulama

• Kira Beyannamesi

• İhbar İşlemleri

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ

İnteraktif vergi dairesi ile vergi ödeme işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İÇİN TIKLAYINIZ