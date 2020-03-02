2020 yaz modasına öneriler!

- BEYAZ RENK KIYAFET GİYMEK İÇİN EN DOĞRU SEZON HANGİSİ?

Bence beyaz renk giymek için en doğru sezon kesinlikle kış sezonu çünkü kışın hava oldukça karanlık o sebeple beyaz veya açık tonlarla görünümümüzü daha aydınlık hale getirebiliriz.

- İLKBAHAR MEVSİMİ YAKLAŞMAYA BAŞLADI. İLKBAHAR/ YAZ KOLEKSİYONUNDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

İlkbahar yaz sezonunda pembeler turuncular sarılar kısacası sıcak tonları çok fazla göreceğiz.Yelek ve örgü parçalar özellikle örgü bra lar bu sezon çok trend.

- HARİKA BİR GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Harika bir göz makyajı için aslında kendi goz yapımızı tanımamız ve gerekli. Bu yaptıkça gelişen bir beceri gibi düşünebiliriz ama püf nokta bence bakışlarımızı yukarı taşımak. Doğru malzeme secimi de önemli.

- KOMBİN YAPMAK ASLINDA ÇOK ZOR BİR İŞ.

BUNU DAHA BASİT YAPABİLME YOLLARI VAR MI?

Bence belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırıyor.dolabınızda aynı tonları kullandığımız zaman fazla efor harcamadan ister istemez parçalat bir araya geldiğinde birbirine uyum sağlıyor ve kombin gibi görünüyor.