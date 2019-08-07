2020 Yaz Olimpiyatları'na doğru

Japonya
'da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanan A Milli Karate Takımı sporcuları, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yle bir araya geldi.
Adapazarı ilçesinde bir tesiste sporcularla bir araya gelen Yüce, "Sizin gibi başarılı sporcularımızı Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Allah sizlere katılacağınız olimpiyatlardan başarıyla dönerek ülkemizi gururlandırmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.
Yüce, olimpiyatlara hazırlanan takıma moral ve motivasyon olması sebebiyle verdiği yemeğin ardından sporculara başarılar dileyerek hediye takdim etti.
Programa, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'da katıldı.