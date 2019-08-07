Haberler» Güncel» Haber

2020 Yaz Olimpiyatları'na doğru

Japonya'da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanan A Milli Karate Takımı sporcuları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yle bir araya geldi.

07.08.2019 17:55 2020 Yaz Olimpiyatları'na doğru
Japonya'da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanan A Milli Karate Takımı sporcuları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yle bir araya geldi.
Adapazarı ilçesinde bir tesiste sporcularla bir araya gelen Yüce, "Sizin gibi başarılı sporcularımızı Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Allah sizlere katılacağınız olimpiyatlardan başarıyla dönerek ülkemizi gururlandırmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.
Yüce, olimpiyatlara hazırlanan takıma moral ve motivasyon olması sebebiyle verdiği yemeğin ardından sporculara başarılar dileyerek hediye takdim etti.
Programa, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'da katıldı.

Ekrem Yüce, Japonya, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24   (Geniş Haber)SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN
18:24   Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor
18:23   Erzincan'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
18:22   Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)
18:22   Çorum kent meydanına "Kadeş Barış Meydanı" adı verildi
18:20   "76 yaşındaki babam hapishanede yerde yatıyor"
18:20   TİKA'dan Kosova'da tarıma destek