2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru

2020 YDS/1 sınavı için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde ve https://ais.osym.gov.tr adresi üzer,nden yapılacak. YDS başvuru şartları neler? e-YDS 2020/3 sınavı için de başvurular başladı. e-YDS sınavı ne zaman? e-YDS 2020/3 başvuru kılavuzu haberimizde...

YDS sınavı başvurusu için tıklayın...

YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1), 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınavın başvuruları ise 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YDS sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın...

YDS ÜCRETİ NE KADAR? YDS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Başvuruları 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde alınacak olan 2020-YDS/1 sınavı ücreti için son ödeme günü 27 Şubat'tır. Sınav ücreti 130 TL'dir.

YDS, 12 Nisan 2020'de saat 10.15'de gerçekleştirilecek ve 180 dakika (3 saat) sürecek.

YDS SINAVI TARİHLERİ

2020-YDS/2 sınavı başvuruları 4-14 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. 130 TL olan sınav ücretinin son ödeme tarihi ise 15 Eylül şeklinde belirlendi. YDS/2 sınavı 25 Ekim'de saat 10.15'de 180 dakika (3 saat) olacak.

2020-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 10 Mart 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2020-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Eylül 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 195,00 TL

e-YDS sınavı başvurusu için tıklayın...

E-YDS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

e-YDS 2020/3 İngilizce alanında, 14 Mart 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav süresi 180 dakikadır ve adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

e-YDS başvuru kılavuzu için tıklayın...

Sınava başvuruları 19 Şubat 2020 - 05 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak, adaylar başvurularını 19 Şubat 2020 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3050, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı iledeneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerine yapılan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli testler uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kdefa düzenlenir ve ilk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS/1), ikinci sınav ise "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS/2), üçüncü sınav "Kış YDS Sınavı" (YDS/3) olarak geçmektedir.