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2020'ye girerken Kurumsal Zindelik Lüks Değil, Şart

2020 yılında iş dünyasının önemli konularının başında kurumsal zindelik yer alacak.

06.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:362020'ye girerken Kurumsal Zindelik Lüks Değil, Şart

Belirsizliğin ve karmaşanın yoğun olarak yaşandığı 2019 yılı biterken şirketler, 2020 yılı için iş stratejilerinin yanı sıra kurumsal planlamalarını da hazırlamaya başladılar. İşverenlerin; yüksek değişken rekabet alanında hızla koştururken, dijital yeni dünya rüzgârında savrulup belirsizliklerle baş etmeye çalışırken, en önemli varlıkları hala insan gücü, zihni, beyni, ruhu ve duygusu. Çalışanların bu bütünsel gücünün iyi olması ve bunu sürdürmesi şirketler açısından önümüzdeki yıl daha da önem kazanacak.

Şirketler, uyguladıkları zindelik yaklaşımı sayesinde çalışanların işe gelmeme, ilaç kullanımı ve hasta olma oranlarında önemli bir düşüş elde ederken, üretkenliği ise %25 civarında artırdıkları gözlemlendi.

Önümüzdeki on sene içinde çok daha önemli bir konu olarak büyüyecek bir etken olarak karşımıza çıkacak olan Kurumsal Zindelik konusunda Size Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan, kurumsal zindeliğin neden şart olduğunu şu sözlerle anlattı: "Kurumsal zindelik ve uygulamaları artık lüks değil, neden mi? Belirsizlik, karmas¸ıklık, mugˆlaklık ve su¨reklilik arzeden degˆis¸im du¨nyasında hepimizin yu¨ksek seviyeli stres altında oldugˆumuz bir sır degˆil. I·s¸ du¨nyasının ajandasını yu¨ksek gerilim hattında tutan bu yeni du¨nya gerc¸eklikleri c¸alıs¸andan beklentileri de farklılaştırdı. Daha hızlı, daha u¨retken, daha yaratıcı ve yu¨ksek performans seviyelerinde olmak ve bunu su¨rdu¨rmek zorunda hissetmek c¸alıs¸an ic¸in stres yaratan fakto¨rlerin bazını olus¸turuyor. C¸alıs¸anlar u¨zerinde stresi olus¸turan pek çok etmen var: kis¸i bazlı fakto¨rler, ilişkilerimiz, c¸alıs¸ma arkadas¸larımızın tarzları, iletis¸imi, artan is¸ yu¨ku¨, su¨rekli is¸le bagˆlantıda olma zorunlulugˆu ve evde sosyal yas¸amda bu bagˆlantının su¨rmesi, is¸i kaybetme korkusu, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, gec¸ saatlere kadar c¸alıs¸ma, uyku du¨zensizligˆi, trafikte gec¸irilen saatler, sosyal ve iş hayatında sürekli kıyaslanma ve yetersiz hissetme bunlardan en önemlileri. Çalışanların bu etmenleri yönetme becerilerinin zayıflaması, tüm bunların sonucunda hastalık, depresyon, işe gelmeme, iş kazaları gibi ölçümlenebilecek sonuçlardaki artışların yaşanmasını kaçınılmaz kılıyor. Kurumsal zindelik çalışmalarında en önemli vurgu çalışanın stresini yönetmesine yardımcı olmak. Dünyada özellikle Fortune 500 arasında kurumsal zindelik çalışmaları bu yüzden ön planda. Ülkemizde daha yeni yeni kurumsal zindelik konuları şirketlerde konuşulmaya başladı. Önümüzdeki 5 sene içinde bunun bolca konuşulup, programlarının yaratılacağını , 10 yıl içinde şirketlerde kurumsal zindelik kültürünün oluşmakla ilgili ciddi bir yol katedeceğini öngörüyorum."


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Kaynak: Bültenler

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