Haberler » Güncel » 2020'ye mutlu girdiler - Haber

2020'ye mutlu girdiler

Büyükşehir'de hizmet alımı kapsamında çalışan ve süreleri dolan 119 çalışan yeni yıla mutlu girdi.

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15 2020'ye mutlu girdiler

2020'ye mutlu girdiler

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü " Şehir Kocaeli", Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı "Spor Okulları" projesinde süreli ve hizmet alımı kapsamında çalışan ve çalışma süreleri sona eren toplam 119 çalışanı sevindirdi.

31 Aralık 2019 tarihinde süreleri biten ve iş akdi sona eren "Anne Şehir Kocaeli" projesinde çalışan 119 personel temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile görüşme talep etti. Büyükakın gelen talebi geri çevirmedi ve temsilciler ile makamında görüştü.İş sürelerinin bugün sona erdiğini dile getiren temsilciler Tahir Büyükakın'dan destek istedi. Büyükakın, bu dileği geri çevirmedi ve iş akdi sona eren 119 personelin istihdamının devam etmesi talimatını verdi.


Tahir Büyükakın, Kocaeli, Anne, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38   Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Haber
18:37   Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı - Haber
18:37   Emine Erdoğan'ın ziyareti Diyarbakır annelerini sevindirdi - Haber
18:32   Çocukların sinema sevinci - Haber
18:31   Dulkadiroğlu Belediyesi'nden yaban hayvanlarına ekmek - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:39:52