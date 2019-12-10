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2020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak

Lüks perakende firması Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu 'yılbaşı potporisi' teması ile 2020'yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

10.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:302020 'yılbaşı potporisi' ile karşılanacak

Lüks perakende firması , keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu 'yılbaşı potporisi' teması ile 2020'yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediyeler almaktan hoşlananlara seçenekler sunan Beymen, ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden, çanta ve cüzdan çeşitlerine kadar dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçeneklerini mağazalarda ve resmi web sitesinde meraklılarıyla buluşturduğunu açıkladı.

Marka tarafından yapılan açıklamada, "Kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift uzmanlarından hediye seçimleriniz ya da hediye mesajlarınız için yardım alabilir, ayrıca adrese teslim hizmeti ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevdiklerinize hediyelerini en hızlı şekilde ulaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.



Yılbaşı, Beymen, Güncel

Kaynak: DHA

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