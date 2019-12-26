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2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu

2020 yılı asgari ücret zammının ardından asgari geçim indirimleri de belli oldu. İşte yeni yılda uygulanacak AGİ ücretlendirmesi.

26.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:45

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından asgari geçim indirimi tutarları da belli oldu.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;

- Bekar 220,68 TL

- Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

- Evli, eşi çalışan 220,68 TL

- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 LİRA OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324 lira olacak.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira net 2.324 lira olarak belirlendi. Belirlenen rakama itiraz eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, " kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz. Bu rakama bir işçi değil 30 gün, 10 gün bile geçinemez" diyerek asgari ücretin açıklandığı basın toplantısını terk etti.

TÜRK-İŞ TARAFINDAN 2578 LİRA TALEP EDİLİYORDU

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Buna göre sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira olarak belirlenmişti. Türk-İş Genel Sekreteri Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti. Bu karar doğrultusunda, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklanan rakama itiraz ederek salonu terk etti.

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli olduSon dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli olduSon dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu

2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu

Asgari Ücret, İşçi, Ekonomi, Güncel


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