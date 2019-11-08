2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara yakaladıklarını, ayrıca 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, kaçakçılıkla mücadele ve iç ticaretteki denetim uygulamalarını ve hedeflerini anlattı.

Bu yıl 31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara yakaladıklarını, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Pekcan, gümrüklerde kalan eşyanın değerlendirilmesi ile ilgili "eihale.gov.tr" internet adresinden erişilebilen sisteme kayıt yaptıran üye sayısının 708 bini aştığına işaret ederek, Ekim 2019 itibarıyla e-ihale yöntemiyle 273 milyon lira tutarında satış gerçekleştirildiğini kaydetti.

ETBİS ve PERBİS gelecek yıl devreye girecek

İç ticarette de uygulamaya aldıkları kare kodlu çekte sayının 112 milyonu aştığına değinen Pekcan, bunun yanı sıra elektronik bonoyu da sisteme dahil edeceklerini söyledi.

Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemini (ETBİS) kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İnşallah 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkemizdeki e-ticaret resmi verilerini artık açıklayabileceğiz. Ayrıca girişimcilerimizi e-ticarete yönlendirmek amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Platformunu kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşınır Rehin Sicil Sistemi'nde bugüne kadar yaklaşık 27 bin rehin tescil edildiğini anlatan Pekcan, KOBİ alacaklarının elektronik ortamda devredilmesiyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Pekcan, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) kurulmasına yönelik çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, yazılımının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi'nin (ESBİS) çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Pekcan, "İnşallah yıl sonu itibarıyla devreye girecek. Hem esnafımız kendi işlemlerini bunun üzerinden yapabilecek hem de tüketicimiz 'Evde su borusu patladı, nereden bulurum?' demeyecek. Bu sistem mobil uygulaması ile esnafımıza ulaşabilecek." diye konuştu.

"GÜBİS annelerin en çok kullandığı sitelerden biri"

Pekcan, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin faaliyetler hakkında da bilgi vererek, bu yılın 10 ayında 1,7 milyar ithal ürünü doğrudan etkileyecek şekilde denetim yaptıklarını, yaklaşık 7,2 milyon güvensiz/uygunsuz ürünün ithalatına izin vermediklerini, bunları geri gönderdiklerini kaydetti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni n(GÜBİS) 750 bin üyesi bulunduğunu belirten Pekcan, "Annelerin en çok kullandığı sitelerden birisi." dedi.

Pekcan, sebze ve meyvede geri gelen ürünlerle ilgili yeni bir uygulama geliştirdiklerini, 125 bin partiden 2 bin partinin ihracatına izin vermediklerini ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlığın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 2020 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 752 milyon 364 bin lira olduğunu kaydetti.

Rekabet Kurulundan 264,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de komisyonda yaptığı sunumda, ekim sonu itibarıyla 10 soruşturmanın tamamlandığını, 48 soruşturmanın ise devam ettiğini vurguladı.

Küle, "Rekabet Kurulu, ilgili dönemde toplam 264 milyon 421 bin 641 lira idari para cezası uygulamıştır." dedi.

Rekabet Kurumunun 2020 yılı bütçesinin bu seneye göre yüzde 20 artırıldığını belirten Küle, bütçenin 115 milyon 750 bin lira olarak öngörüldüğünü belirtti.

(Bitti)

Kaynak: AA