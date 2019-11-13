Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

13.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:242020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kesin hesabı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu ele alınacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapmaya başladı.

AK Parti, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
12:28 CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Açıklaması
12:20 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
12:24 Bahçeli, ABD'nin Türkiye ile müttefiklik ilişkisini değerlendirdi
12:12 MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
12:01 Balıkesir CHP'de sürpriz aday
18:56 AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:30:55