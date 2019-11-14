Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

14.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:242020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bütçeleri ve Sayıştay raporları ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçesi ele alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Öte yandan komisyonun CHP'li üyeleri toplantı öncesinde üzerinde "RTÜK, TBMM'nin iradesini gasbedemez, RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşürsün" yazılı dövizler açtı.

AK Parti, Mersin, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
11:33 İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi"
11:36 HDP'li Pekgözegü'den "2020 yılı bütçesi" eleştirisi
11:30 Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Ahıska Türkleri'ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir"
11:23 AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı
10:45 BBP Doğu Türkistan'ın yanında
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:42:55