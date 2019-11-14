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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP'li üyeler, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i protesto etti.

14.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:562020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP'li üyeler, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i protesto etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.
Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bakanlığının bütçe sunumunu tamamlamasının ardından, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e kurumunun bütçesinin sunumu için söz verdi.
Şahin'in konuşmaya başlamasıyla komisyonun CHP'li üyeleri Şahin'e tepki göstererek, konuşmasını engellemeye çalıştı. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Şahin'den konuşmasını sürdürmesini istedi. Ancak, tepkiler ve salonda artan sesler nedeniyle Şahin'in konuşması diğer üyeler tarafından duyulamadı.
Şahin'in konuşmasının CHP'li üyelerce engellenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan görüşmelere ara verdi.
Tartışmalar verilen arada da devam etti. Bu sırada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin salondan ayrıldı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu adam kurumunda kendisine 'Küçük reis' denmesini istiyormuş. Meclis iradesinin üzerinde bir karar almaya çalışan bu adamın burada işi yok. Kendisi gitmedikçe bugün burada çalışma olmaz." dedi.
Diğer milletvekillerinin de Şahin'e yönelik tepkisini sürdürmesi üzerine AK Parti'li komisyon üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Muhalefet partisi milletvekilleri, Şahin'in, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşmesini sağlamasının Meclisin iradesine de saygısızlık olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ebubekir Şahin, Politika

Kaynak: AA

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