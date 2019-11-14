2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2019 yılında (30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla), reklam Üst Kurul payından 5 milyon 880 bin liranın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarıldığını bildirdi.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, RTÜK'ün faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de karasal ortamda 27'si ulusal nitelikte olmak üzere 193 televizyon yayını ve 47'si ulusal nitelikte olmak üzere 932 radyo yayını yapıldığını belirten Şahin, "Kablolu yayın ortamından 177 televizyon ve 9 radyo, uydu ortamından 368 televizyon ve 101 radyo olmak üzere farklı ortamlardan toplamda 1780 radyo ve televizyon yayını bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahin, 2018 yılı itibarıyla uydu ve kablo platform işletmecilerinin abone sayılarının toplamının 7 milyon 207 bin 791 olduğunu kaydetti.

Ebubekir Şahin, şöyle devam etti:

"Üst kurul gelirleri, yayın lisans ve kanal/frekans ücretleri, yayın iletim yetkilendirme ücretleri, medya hizmet sağlayıcılardan alınan yüzde 1,5'luk ticari iletişim payları, gerekli hallerde TBMM Başkanlığından alınacak Hazine yardımları ile internet yayın platform işletmecilerinin net satışlarının binde 5'lik paylarından oluşmaktadır. 6112 sayılı Kanun ve 6745 sayılı Kanun'un 68'inci maddesiyle yapılan değişiklikle radyo ve televizyon kuruluşlarının, aylık brüt ticari iletişim gelirleri üzerinden ödedikleri Üst Kurul payının oranı yüzde 3'ten yüzde1,5'a düşürülmüştür."

Lisans ücretlerinin yapılan bir değişiklikle daha önce altı ayda eşit taksitler halinde alınırken şimdi on yıl vadeli olarak yapıldığına dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle Üst Kurul gelirlerinde önemli bir düşüş gerçekleşmiştir. Üst Kurul, kurulduğu 1994 yılı dışında, giderlerini kendi gelirleri ile karşılamış ve Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı bütçesinden geçen yıla kadar hiçbir suretle Hazine yardımı almamıştır. Üst Kurulumuz Hazine yardımı almamakla beraber, 2011 yılından bu yana gelir fazlalarını bütçeye aktarmıştır. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da (30 Eylül 2019 itibarıyla) reklam Üst Kurul payından 5 milyon 880 bin 910 lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'na aktarılmıştır."

İnternet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların

düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin yasal olarak Üst Kurula verildiğinin altını çizen Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar internet ortamından 45 adet radyo, 26 adet televizyon ve 25 adet isteğe bağlı yayın hizmeti olmak üzere toplam 96 adet lisans başvurusu, 11 adet kuruluşun ise platform işletmeciliği için yayın iletim yetkisi başvurusu alınmıştır. Bunların haricinde toplam 780 adet internet ortamından yayın izni başvurusu yapılmış ve süreçler takip edilmektedir."

-Zararlı yayınlarla mücadele

Üst Kurulun, verdiği müeyyide kararlarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Şahin, "Vatandaşlarımız yayınlarla alakalı şikayet ve önerilerini RTÜK'e iletebilmektedir. 2019 yılı içerisinde toplam 91 bin 203 adet vatandaş bildirimi gelmiştir. Aynı dönemlerde program türlerine göre incelendiğinde dizi filmler yüzde 44, tele-alışveriş yüzde 13,87, sohbet programları yüzde 12,27 ve beceri ve direnç yarışmaları yüzde 5 şikayet oranıyla önde bulunmaktadır."

Kaynak: AA