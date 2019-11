2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Milli beka mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin yanındayız, desteğimiz tam." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte Türkiye'de işsizliğin rekor seviyeye ulaştığını savunarak, "Tekrar parlamenter sisteme ihtiyaç var. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde işsizlik ve yolsuzluk rekor kırıyor." diye konuştu.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyledi. Bekaroğlu, "Bay Recep'i dinledim. Genel başkanımıza hitaben 'Bay Kemal' diyor. Bir partinin genel başkanına, dünya lideri ve cumhurbaşkanına bu ifadeler yakışmaz. Peygamberimiz kimseye böyle davranmadı. Tam tersine düşmanları böyle davrandı." ifadelerini kullandı.MHP sıralarına dönerek konuşmasını sürdüren Bekaroğlu, "Bütün dünya bu haksızlıklara, kayırmacılıklara, işsizliğe, yoksulluğa isyan etti, ayağa kalktı. Türkiye bunlardan vareste değildir. Siz eğer bu ülkeyi seviyorsanız, gerçekten milliyetçiyseniz, milli ve yerliyseniz bunlara bakacaksınız. İnsanlar ayakta. Bakın, Bolivya'dan İran'a kadar insanlar ayağa kalktı." dedi.MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hiç kimsenin sorunların çözümü için sokakları adres göstermesinin doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu:"Sokakları karıştırmaya hiç kimse heveslenmesin. Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı hedefleyenler bunun bedelini çok ağır öder. Türk milleti sağduyulu, asil ve necip bir millettir. Ciddi ekonomik sorunları vardır ama Türkiye'ye yönelik hain darbe girişimi, terör saldırıları ve ekonomik saldırıları milletimiz yaşamış ve her şey gözleri önünde cereyan etmiştir. Hangi görüşte olursa olsun, CHP'li vatansever kardeşlerimiz dahil, milletimiz her daim devletinin yanındadır. Terör ve ekonomik saldırılara karşı verilen mücadeleye desteği tamdır. Milliyetçi Hareket Partisi de milletine ve vatanına sevdalı bir şekilde yoluna devam ediyor. Milli beka mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin yanındayız, desteğimiz tam. Milli birliğimizi koruyup vatan ve bayrak sevgisiyle meselelere baktığımız sürece hiçbir muasır unsurun tehdidi ülkemize sökmeyecektir."AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 18 yaşın altında olan vatandaşların yüzde 100 sosyal güvenlik sisteminden yararlanır hale getirildiğini söyledi. İstihdam oranlarına değinen Ök, 2007'den 2018 sonuna kadar yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını, bu istihdam artışıyla Türkiye'nin AB ülkeleri arasında 1'inci olmayı başardığını vurguladı.İş güvenliğine de değinen Ök, AK Parti hükümetlerinin Avrupa Birliği standartlarında çok önemli düzenlemeler yaptığını kaydetti.Ök, iş kazası oranının 2002'de yüzde 1,4 iken 2017'de yüzde 0,96'ya düştüğünü, ölümlü iş kazası oranının 2002'de 100 bin işçide 22 iken 2018'de 8,7'ye düştüğünü, 2013 yılında 28 bin 931 olan iş güvenliği uzmanı sayısının 2018 yılı itibarıyla 71 bin 996'ya, 9 bin 652 olan iş yeri hekimi sayısının 29 bin 689'a, 1017 olan ortak sağlık ve güvenlik birimi sayısının 2 bin 447'ye yükseldiğini dile getirerek, "Bunlar birden olmuyor. Bu rakamlar tamamen bizim uyguladığımız politikalar neticesinde elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, iş kazalarına değinerek, "Türkiye'de 193 kaza başına 1 ölümcül kaza meydana geliyor. Rakamlar her gün 3 veya 4 işçinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. 2019 yılının ilk altı ayında 840 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti." dedi.HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, meslek hastalıklarının birçok hastalığın temelini oluşturduğunu ifade ederek, "Yapılan araştırmalarda 150 bine yakın kanserli ölümünün nedenleri arasında 90 bin meslek hastalığı ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda yeterince denetim yapmıyor." diye konuştu.İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğün popülizm olduğunu belirterek, EYT'lilerin durumuna dikkati çekti. Yılmaz, "Popülizmden herkes zarar görür. Bizim ayağı yere basan verilerle konuşmamız herkesin hayrına olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili 700 milyar liralık bir maliyetten bahsetti. Bu rakamın doğru olduğuna inanmıyorum, rastgele söylenmiş bir laf." ifadesini kullandı.EYT'lilerinin sayısının ve maliyetinin net olarak ortaya konulması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Kamuoyunda böyle bir bilgi yok. Doğru rakamı toplumla net olarak paylaşın. Kör dövüşü yapıyoruz. Türkiye'nin imkanları gerçekten buna izin vermiyorsa belki de ben sizin arkanızda durarak popülizme karşı duracağım." diye konuştu.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "ak kadroların zihin haritasınının berrak olduğunu" dile getirerek, "Bu kadrolar yaptıklarıyla milletin duasını aldı. HDP binasında bekleyen analar için hiç sesiniz çıktı mı? Muhalefetin varlığı bizim için öğreticidir ama tahrik etmeyecek, hakikatleri dile getirecek. Bazı ezberleri sürekli dile getiriyorsunuz. AK kadrolar da ezber bozan bir kadrodur. Bunun için milletimiz, yüreğini bize açtı. Önümüzdeki seçimlerde yine zirvede olacağız. Tribünlere oynamak kimseye kazandırmaz. Milletle beraber olmak lazım." diye konuştu.Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan eleştirilere ilişkin olarak da "Genel başkanımızla ilgili ifadeleri edep dışı olarak görüyoruz." dedi.