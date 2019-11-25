Haberler » Güncel » 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla iş birliği halinde alma kararlığında olduklarını bildirdi.

25.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:002020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddete ilişkin, gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla iş birliği halinde alma kararlığında olduklarını bildirdi.
Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda, suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde gözden geçirmeyi düşündüklerini belirtti.
Kamu düzenini bozmayan, ciddi düzeyde mağduriyete yol açmayan suçlarda hapis cezalarına seçenek oluşturan yaptırımların süre ve tür yönünden kapsamının genişletilmesinin gündemlerinde bulunduğuna işaret eden Gül, ağır ceza mahkemeleri ile asliye ceza mahkemeleri arasındaki görev ayrımını da gözden geçireceklerini söyledi.
Gül, suça sürüklenen çocukların davalarının öncelikli görülmesinin sağlanacağını, çocuk adalet sistemini onarıcı adalet yaklaşımı üzerine kuracaklarını ifade etti.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasal altyapıya kavuşan adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını dile getiren Gül, kadına yönelik şiddete değindi.
Kadına yönelik şiddetin çözümüne ilişkin yöntemleri değerlendirdiklerini aktaran Gül, "Gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla işbirliği halinde almak kararlılığındayız." ifadesini kullandı.
"Yeni uygulama modelleri gündemimizde"
İnfaz sisteminin ıslah işlevine odaklı bir şekilde etkili, doğru çalışması üzerinde durduklarının altını çizen Gül, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz.
Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi de çalışma gündemimizde yer alıyor."
Hukuk yargılamalara ilişkin usul hükümlerinde de düzenlemeler öngördüklerini anlatan Gül, "Asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımının yeniden belirlenmesi, küçük miktarlı talep ve davaların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle çözülmesi" gibi konuların çalışma başlıkları arasında bulunduğunu belirtti.
Gül, bazı çekişmesiz yargı işlerinde, belirli sınırlar altındaki delil tespitlerinde noterliklere de yetki tanınmasını hedeflediklerine işaret etti.
Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını bildiren Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulmasının düşünüldüğünü kaydetti.
Abdulhamit Gül, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız." diye konuştu.
(Sürecek)

Abdulhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 Temizlik işçisinden sokak köpeğine masaj
13:04 AKÇAKALE SINIR KAPISI, İNSANİ YARDIM ARAÇLARININ GEÇİŞİNE AÇILDI
13:04 Çiçekdağı'nda köy yollarındaki planlanan çalışmalar tamamlandı
13:00 Antalya esnafına ilk elden bilgilendirme
13:00 Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:06:55