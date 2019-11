2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım teşviklerinin şeffaf, herkese açık olduğunu belirterek, "Şartları tutan her işletme yararlanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile." dedi.Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.Bakanlık koordinasyonunda sağlanan desteklerde mükerrerliklerin önüne geçmek amacıyla önümüzdeki dönemde süreçlerde iyileştirmelere gideceklerini anlatan Varank, bu doğrultuda bölge kalkınma idareleri ile kalkınma ajanslarının koordineli çalışmalarını sağlamak istediklerini söyledi.Kalkınma ajansları ve TÜBİTAK'ta proje değerlendirmelerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından yapıldığını anlatan Varank, bu süreçlere siyasilerin bir etkisi olmadığını dile getirdi.KOSGEB desteklerinden yararlanacak projelerin belirlenmesi süreçlerine yönelik eleştirileri yanıtlayan Varank, "KOSGEB'de asla siyasi karar verilmiyor. Başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılıyor, kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Bilgisayarın başına geçip başvuru yapıyorsunuz. Bu değerlendirmelerde insanların asla siyasi parti kimliklerine bakılarak karar verilmiyor." diye konuştu.Varank, KOSGEB faizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının da tamamen yalan olduğunu belirtti."Yatırımcılarımızın başımızın üzerinde yeri var""Teşvikler yandaşlara veriliyor" ifadesinin doğru bir ifade olmadığını belirten Varank, şunları kaydetti:"Çünkü yatırım teşviklerimiz şeffaf, herkese açık. Yatırım teşviklerimizi de kapanan teşviklerimizi de iptal edilen teşvikleri de her ay Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şartları tutan her işletme yararlanıyor; CHP'li, HDP'li olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Şartları tutan herkes teşvike başvurduğunda teşviklerden otomatik faydalanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, prosedürleri otomatik olarak yürütüyor.Yatırımcılarımızın başımızın üzerinde yeri var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bütün yatırımcılarla şahsen görüşüyorum, bir dertleri, sıkıntıları varsa dinliyorum. Dolayısıyla bakanlığımızı da zan altında bırakan ifadeler doğru değil."Kredi kullanımları konusunda kesinlikle kamu zararı oluşmadığını dile getiren Varank, "(Usulsüz krediler kullanıldı) denilmektedir, böyle bir şey yoktur. Bu bir gazete haberidir." dedi.Varank, bakanlık koordinasyonunda sunulan desteklerle yalnızca savunma sanayisine yönelik teknolojiler geliştirilmediğine dikkati çekti ve insanlık yararına çözümler kapsamında üretilen besin değeri yüksek yosun tabanlı çikolataya işaret ederek "lezzetli örnekleri" milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.Beyin göçü iddialarına yanıtTersine beyin göçüne ilişkin rakamlarla oynandığını ifade eden Varank, " Türkiye 'den göç eden bütün insanları beyin göçüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye'den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ'cü teröristlerden müteşekkil. Tabii ki Türkiye'den yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidenler var. Tabii ki insanlar yurt dışına araştırmaya gidebilir. Biz onları Türkiye'nin birer bilim elçisi olarak görüyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz." diye konuştu.Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 242 başvuru olduğunu, bunlardan 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu olmak üzere 127 araştırmacının destek kazandığını hatırlattı.ASELSAN'dan ayrılan mühendislerSavunma sanayisi şirketlerinden yurt dışına gidenler olduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti:"Buradaki rakamın abartıldığını özellikle söylemek istiyorum. ASELSAN'dan bu yıl itibarıyla kendi isteğiyle ayrılan kişi sayısı, emeklilikler dahil 320. Bunların 86'sı yurt dışına gitmiş, yarısı eğitim amaçlı gitmiş. ASELSAN'a bu yıl 1320 kişi işe alınmış. Dolayısıyla burada abartıldığı kadar bir beyin göçü yok. Tabii ki insanlarımız gidecek, bundan memnuniyet duyarız, bunu sıkıntı olarak görmeyiz. Onları bilim elçisi olarak görüyoruz. İnşallah memleketlerine de daha sonra döneceklerdir."Makam aracı diyaloğuYerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."Wikipedia tartışmasıWikipedia'ya erişim engeline ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Varank, söz konusu sitenin "herkesin ortak katkısıyla bilgi üreterek insanların kullanımına açtığını iddia eden" bir platform olduğunu söyledi.Varank, bu platformda editör olunması halinde herhangi bir konuda yazılan yazıyı düzeltme hakkına sahip olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bütün görüşmelerimize rağmen Wikipedia, Türkiye ile ilgili aleyhte, iftirayla yazılan maddeleri düzeltmediği gibi Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların hem editörlüklerini sildi, onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz? Eğer Meclisimiz burada bir sıkıntı görüyorsa bütün partiler toplansın bir mektup yazsın, 'Buradaki bilgilerin alternatiflerinin olduğunu biz de biliyoruz, bunların yayınlanmasına müsaade edin' desinler. Buna müsaade etsinler burası da açılsın."Bakan Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.