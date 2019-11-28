Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

28.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:182020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Hava Alanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.
Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, Tekirdağ Çorlu ve Ankara'da meydana gelen tren kazasına ilişkin dövizleri göstererek sorumluların adalet önünde hesap vermelerini istedi. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerinin kameralar önünde şov yaptıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bütçe sunumuna başlandı.

AK Parti, Mersin, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
11:08 Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı heyeti TBMM'de
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...
10:43 AK Parti İl Başkanı Yanar'dan şehit Tekin için taziye mesajı
10:27 Çekya, Almanya'nın mülteci planını reddetti
10:18 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:35 Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
28.11.2019 11:12:55