2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sağlıklı işleyişin günü kurtarma amaçlı değil, gelecek vizyonunu içine alan hamleleri zorunlu kıldığını vurgulayarak, "Her dönemde o günün nabzını tutabilmek ancak dinamik hedeflerle mümkün olabilir. Son 17 yılda bu şiarla hareket edilmiştir. Yani üretimin, kalkınma hamlelerinin önü bu şekilde açılmıştır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Turhan, ulaşım ve iletişim yatırımlarının ve çalışmalarının lüks değil elzem olduğunun herkesin kabul ettiği gerçek olduğunu söyledi.

Ulaştırma altyapısı ve bilgi iletişim sektörünün, dünyanın nabzı olduğunu dile getiren Turhan, bugün dünya düzeninin, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin sunduğu imkanlar etrafında şekillendiğini ifade etti.

Yine değişmesi öngörülen güç dengelerinin de bu sektörlerin gelişimine paralel olarak şekilleneceğini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Dünya ticaret hareketliliğinin batıdan doğuya doğru ilerlediği dönemde özellikle doğudaki ülkelerin, ulaşım alt yapısına yönelik hamlelerini, birbiriyle bağlantılı şekilde gerçekleştiriyor olmaları, elbette tesadüf değildir. Önümüzdeki yarım asrı şekillendirmesi beklenen Kuşak ve Yol Projesi bunun en somut örneğidir. Ülkemiz proje kapsamındaki orta koridorun, en kritik noktalarından birinde yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli şey ise üretim meselesidir. Gelişmeyi, kalkınmayı daimi kılan üretimdir. Üretimin olduğu her yerde de ulaşım ve iletişim sisteminin sağlıklı işlemesi zaruridir. Sağlıklı işleyiş ise günü kurtarma amaçlı değil gelecek vizyonunu içine alan hamleleri zorunlu kılar. Her dönemde o günün nabzını tutabilmek ancak dinamik hedeflerle mümkün olabilir. Son 17 yılda bu şiarla hareket edilmiştir. Yani üretimin, kalkınma hamlelerinin önü bu şekilde açılmıştır."

Turhan, başlatılan yerli ve milli üretim hamlelerinin, ulaşım ve iletişim alt yapı çalışmalarının en önemli meyveleri olduğuna dikkati çekerek, bu meyvelerin, gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miraslar arasında yer aldığını bildirdi.

Çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, yeni hamleler, yeni projeler üretmeye, kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Turhan, "Coğrafi avantajımızdan en iyi şekilde faydalanarak modlar arası ve çok modlu uygulamaların geliştirilmesi, demir yolu ve deniz yolu taşıma paylarının arttırılması, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre ulaştırma sisteminin tahkim edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması her daim temel amacımız olacaktır." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA