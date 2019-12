2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini "devlet memuru" olarak niteleyerek, bütçeyi sunmasını eleştirmesine, "Anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin devlet memurlarıyla bir sıkıntısı var. O nedir bilemem. Millet ve yüce Meclis, erkler arası kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bize bütçe sunma yetkisini de Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisini de vermiştir. Siz her zamanki gibi millet iradesini kabul etmeyip 'istemezük' demeye devam edebilirsiniz, serbestsiniz." yanıtını verdi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde hükümet adına yaptığı konuşmaya, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ile Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ikinci yılında sistemin sağladığı imkanlarla Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak planlı, programlı, verimli, hızlı ve şeffaf icraatlar ortaya koymaya devam ettiklerini söyleyen Oktay, sistemin sağladığı katkıların millet tarafından destek gördüğünü ve benimsendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılında yaptıkları değerlendirme çalışmalarının sonucunda, ortaya çıkan sorunların yüzde 98'inin uygulama kaynaklı olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Oktay, yaşayan ve gelişen bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirme sonuçlarının aşamalı olarak uygulamaya konulduğunu aktardı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, kendisini "devlet memuru" olarak tanımlaması ve bütçeyi sunmasını eleştirmesine yanıt veren Oktay, şöyle konuştu:

"Seçilmiş Cumhurbaşkanının, milletin ve parlamentonun iradesi ve onayıyla belirlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi programını benimseyen, milletin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yürüten, TBMM'de yemin ederek görevine başlayan biriyim. Bakanlar da aynıdır yani 'devlet memuru' değil, Anayasa'da çerçevesi çizilen hükümet temsilcileriyiz ama anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin devlet memurlarıyla da bir sıkıntısı var. O nedir bilemem. Millet ve yüce Meclis, erkler arası kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bize bütçe sunma yetkisini de Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisini de vermiştir. Siz her zamanki gibi millet iradesini kabul etmeyip 'istemezük' demeye devam edebilirsiniz, serbestsiniz."

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların, siyasi faaliyette bulunmalarının Anayasa'da yasaklanmadığına işaret eden Oktay, bu nedenle bakanların, siyasi parti üyesi, kurucusu veya yöneticisi olabileceğini, siyasi iradesini kullanabileceğini vurguladı. Oktay, "Bakanlar yalnızca teknokratlar olsaydı; Mecliste and içmezler, kendilerine Anayasa'da seçilmişlere tanınmış olan yasama dokunulmazlığı tanınmaz ve yüce divanda yargılanmaları ile ilgili düzenlemelere yer verilmezdi. Diğer taraftan her siyasi figür gibi eleştirildiğimiz bir yerde, siyasi eleştiri hakkımızın olmadığını iddia etmek ancak abesle iştigal olur." dedi.

"2020 yılı bütçesi büyüyen Türkiye'nin bütçesidir"

"2020 yılı bütçesinin neyi ifade ettiğinin sorgulandığına" değinen Fuat Oktay, "2020 yılı bütçesi kalkınan, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin bütçesidir. 2020 bütçesi, refahını artıran, gelirini hakça ve adaletli dağıtabilen, yoksulluğu azaltan, mutlak yoksulluğu ise sonlandıran Türkiye'nin bütçesidir." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesinin, 17 yıldır olduğu gibi 18. yılda da millete hizmeti şiar edinen, fakiri, fukarayı, yetimi gözeten ve kollayan bir bütçe olduğunu dile getirdi.

Türkiye ekonomisine diz çöktürülemediğini, belli merkezlerin hüsrana uğradığını gösteren bir bütçe hazırladıklarını belirten Oktay, "2020 bütçesi, iç ve dış tüm tehditlere en güçlü şekilde karşılık verebilen, iç ve dış tehditleri yerli ve milli savunma sistemleri ile bertaraf edebilen ve terörü kaynağında yok eden Türkiye'nin bütçesidir." diye konuştu.

İstihdamın artırılmasına yönelik politikalar sonucunda 2005'teki yüzde 44,9 olan iş gücüne katılım oranının, 2019 yılı Ağustos döneminde yüzde 53,9'a yükseltildiğine dikkati çeken Oktay, son 14 yılda iş gücüne toplam 12,5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

"8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk"

Kadınların iş gücüne katılma oranının 2002'de yüzde 23,3 iken, 2019 yılı Ağustos dönemi itibarıyla yüzde 35'e yükseldiğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"2009-2018 arasındaki son 9 yılda, küresel krize rağmen, dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk. Bu seviyeyle küresel kriz sonrasında en yüksek istihdam artışı sağlayan OECD ülkesi konumuna eriştik. Faiz bütçesinden vatandaş odaklı bütçeye geçişi sağlayarak oluşturduğumuz imkanlarla memurlarımızı, asgari ücretlilerimizi, engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, işçilerimizi, esnaflarımızı ve çiftçilerimizi unutmadık ve enflasyon karşısında da ezdirmedik."

Oktay, gelecek dönemde kamu maliyesi alanındaki politikaları, mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik istikrarın korunmasına, büyümenin desteklenmesine, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı sağlayacak şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Eğitime 176,1 milyar lira

Eğitime bütçeden 176,1 milyar lira kaynak ayrıldığını, bu tutarın 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,1'ini oluşturduğunu dile getiren Oktay, eğitim alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığına 125,4 milyar lira kaynak tahsis edildiğini vurguladı.

Oktay, taşımalı eğitim uygulaması için 2020'de 4 milyar 514 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Sunulan sağlık hizmetleri kapsamında 2002'den bu yana temel sağlık göstergelerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiğini hatırlatan Oktay, 2020 yılı bütçesinde, sağlık harcamaları için 188,6 milyar lira kaynak ayırdıklarına dikkati çekti.

Oktay, 2020'de şehir hastaneleri için 10 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirerek, "Kamu özel iş birliği modeli kapsamında 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanesi hizmete açılmıştır. Yaklaşık 15 bin yatak kapasiteli 9 şehir hastanesinin de inşaatları devam etmektedir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA