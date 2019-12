2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (15)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde hükümet adına konuşma yaptı.

Sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, belediyelere kayyum görevlendirmeleriyle ilgili söylediklerinin mesnetsiz, hayal ürünü ve hukuksuz olduğunu" savundu.

"HDP'li hiçbir belediye başkanı hakkında usulsüz harcama, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi konularda açılan bir dava bulunmadığını" söyleyen Oluç, "YSK'nin kabul ettiği adaylardır, hiçbiri hakkında hüküm yoktur. Yalan söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Belediyelere musallat olan darbeci bir zihniyetin olduğunu, halkın iradesini, seçim ve sandık hukukunu gasbeden bir anlayışın bulunduğunu öne süren Oluç, "Yürütmenin darbeci anlayışı esas olarak budur. 'Sözde eş başkanlık' diyorsunuz. Nasıl sözde eş başkanlık oluyor? Her biri seçilmiş insanlardır, içlerinde bir tane atanmış yoktur. Hedefiniz bellidir; Kürt halkının iradesini çiğnemek, yok saymak, gasbetmek, seçim hukukunu ortadan kaldırmak, atanmışlar rejimi yaratmak. Kürt halkına karşı yürütmenin düşman olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

"Gecekonduda yaşamak sarayda yaşamaya benzemiyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da yerinden söz alarak, "Sayın Oktay, sizinle bizim aramızdaki fark şudur; siz saraya hesap verirsiniz, biz millete hesap veririz." dedi.

Oktay'ın, "1.000 liranın altında aylık alan emeklilerin aylıklarının yükseltilerek en düşük emekli aylığının 1.000 liraya çıkarıldığına" ilişkin sözlerini hatırlatan Özkoç, şunları söyledi:

"Sayın Oktay, 1.000 lirayı nasıl aldıklarını abarta abarta anlatıyorsunuz. '2 bin lira alıyorlar.' falan diyorsunuz. Hani diyorsunuz bu 'nominal', 'reel' falan diye. Ben şimdi size soruyorum; nominal olarak siz kaç para alıyorsunuz, reel olarak kaç para alıyorsunuz? Siz hiç halkın 1.000 liraya, 2.000 lirayla nasıl geçindiğini biliyor musunuz? Gecekonduda yaşamak sarayda yaşamaya benzemiyor. Yoksuldan fukaradan bahsederken saraydan bakıp konuşmayın, milletin yanına gidip konuşun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, şehit paralarıyla ilgili "Bu paralar Hazine'de duruyor." dediğini anımsatan Özkoç, "Övüne övüne 309 milyon liranın 338 milyon lira olduğunu söylüyorsunuz. Şehit aileleriyle ilgili toplanan yardım neden 3,5 yıl bekletilmiştir? Şehit ailelerinin yardım parasının üstüne oturdunuz mu, oturmadınız mı? Milletin şehit parasını Hazine'de tutarak onları mağdur bıraktınız mı, bırakmadınız mı? Buna niye cevap vermiyorsunuz?" diye sordu.

"Saray dediğiniz yer milletin evi"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise "Arkadaşlar 'saray, saray' diyorlar, saray dediğiniz yer milletin evi. Orada oturan kişi, kendisi gidip de oraya oturmuş değil, onu oraya oturtan millet. Orada oturan insan milletin iradesini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletvekillerinin de millete hesap vermekten gurur duyacaklarını söyleyen Bostancı, "17 yıldır bu hesabı alnımızın akıyla verdiğimiz için oradayız." diye konuştu.

"Kürtlerin dostunu arıyorsanız buraya bakabilirsiniz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kürt halkına düşmanlık" diye bir durumun asla söz konusu olmadığının altını çizdi.

Oktay, "Kürtlerin dostunu arıyorsanız buraya bakabilirsiniz. Kürtlerin düşmanı kimdir diye bakmak istiyorsanız onları dağlara süren, dağlara gönderen, onları perişan eden, çoluklarını çocuklarını, ailelerini darmadağın eden gidin Diyarbakır'daki annelere sorun." dedi.

Oktay, kendilerine yönelik "Kürt halkına karşı düşmanlık besleyen" şeklindeki ifadeyi tamamen reddettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sözleri, AK Parti milletvekilleri tarafından alkışlandı.

"Bugün Mecliste millete hesap verdiklerini" belirten Oktay, "Allah'ın her günü, her bir ilimizde milletle beraberiz. Telefonlarımız 7 gün 24 saat açıktır. Hesap verdiğimiz Cumhurbaşkanı da milletin seçtiği ve milletin iradesiyle gelen biridir." dedi.

Oktay, "Şehit yakınlarımız da gazilerimiz de kendilerine ne yaptığımızı, kendilerine nasıl değer verdiğimizi ve her türlü ihtiyaçlarında nasıl yanlarında olduğumuzu iyi bilirler. Bizi onlara sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Türklerin de Kürtlerin de düşmanı terördür"

HDP Grup Başkanvekili Oluç'un, "Kullanılan ifadeler, yapılan uygulamalar Kürt düşmanlığıdır. Kürt halkına düşmanlık yapıyorsunuz." demesi üzerine HDP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Kürt düşmanısınız" sözünü reddettiklerini belirterek, "Saruhan Bey, bu tarafa doğru bakarsa bir hayli Kürt mebusun burada da olduğunu göreceklerdir, diğer tarafa da bakarsa orada da göreceklerdir." dedi.

"Halkların Demokratik Partisi ile Kürtleri ajitatif şekilde özdeşleştirici siyasi dilin uygun olmadığını" ifade eden Bostancı, "Bunun Kürtlere de hiçbir faydası yok. Kürtlerin kaderi Türklerle ortak. Kürtlerin ayağına taş değerse Türklerin de değer. Bu coğrafyada Türklerin de Kürtlerin de Arapların da Acemlerin de düşmanı terördür. Terör, Orta Doğu coğrafyasında halkları birbirleri aleyhine kışkırtan en önemli unsurdur. Bunu da döktüğü kanla yapar. Lütfen gözünüzü açın ve bunu görün." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA