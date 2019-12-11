2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Ersoy, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2020 yılından itibaren özel tiyatroları öncelik olarak kabul edeceklerini belirten Ersoy, destek oranlarını yüzde olarak değil misli olarak artıracaklarını kaydetti.

Bir soru üzerine, 15 Temmuz sonrası toplanan bağışlarla ilgili şehit ve gaziler adına kurulan vakfın 16 olan bina numarasının sehven 6 olarak kayıtlara girdiğini söyleyen Ersoy, binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ek binası olduğunu belirtti. Ersoy, vakıf senedinin istenildiği takdirde bakanlık ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünden temin edilebileceğini söyledi.

Daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Ersoy, "Benim de bizzat katıldığım toplantılarda, kanunun yararlanıcısı olan meslek birlikleri ve sektörün talepleri not edilmekte, aralarında azami düzeyde mutabakat sağlanması telkin edilmektedir. İlkeler düzeyinde belli bir aşamaya gelinmiş olup kanunun yazım süreciyle ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Onu çok yakın bir tarihte, en azından uzlaşılmış olanlarla, uzlaşılmamış olanlarla da orta yolu bularak teklifi Meclise göndereceğiz." dedi.

Bakanlık bütçesinin kağıt üstünde azalmış gibi görünse de aslında realitede azalmadığını bildiren Ersoy, 2019 bütçesinde 873 milyon lira "yakıt destek" diye bir pay bulunduğunu, bunun bir seferlik bir paket olduğunu kaydetti. Bu paket olmadan karşılaştırıldığında bütçenin arttığını söyledi.

Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün itibarıyla sadece RTÜK üyesi olarak aylık 13 bin 200 lira maaş aldığını; TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı aldığını; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almadığını bildirdi.

Bakan Ersoy, RTÜK'ün, TOBB ikiz binalarında kiraladığı 2 kat için aylık kira bedelinin her şey dahil 54 bin lira olduğunu, piyasa şartlarına göre de oldukça makul bir fiyatla kiralama yapıldığını söyledi.

Ersoy, define aramalarıyla ilgili izin ve yönetmeliklerde planlanan değişikliği bir, iki ay içinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ikiye ayrılması yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Ersoy, kültür ve turizmin beraber götürülmesi gereken, birbirlerini destekleyen iki önemli unsur olduğunun altını çizdi. Ersoy, turizmde elde edilen gelirlerin kültüre aktarıldığını ifade etti.

Bir soru üzerine Ersoy, kazı başkanlıklarının tamamının 12 aylık programa alınacağını bildirdi.

Soru cevap işleminin ardından, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının 2020 yılı bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, sıradaki kurumların bütçelerini görüşmek üzere, birleşimi, bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA