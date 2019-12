2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, iktidara "Kürt halkına karşı günahkarsınız, suçlusunuz." demesine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kürtler üzerinden bu ülkeyi bölmekle uğraşıyorsunuz." karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Adalet, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri üzerinde HDP grubu adına konuşmalar yapıldı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bağımsız ve tarafsız yargı olmadığını ileri sürerek, "Türkiye, en siyasallaşmış yargı dönemini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Mahkemelerde örgüt üyeliğinden defalarca ceza alan isimler olduğunu belirten Başaran, "Yargının geldiği nokta bu. Talimatlı, sorgulamıyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir televizyon programında, "Her şeye Anayasa Mahkemesinin gözüyle bakıyor değilim." dediğini ifade eden Başaran, "Kimse kusura bakmasın ama bu ülkenin İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesinin gözüyle bakmak zorunda." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye'de bir polis devletinin hakim olduğunu ve hukukun askıya alındığını öne sürerek, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde çıkan çatışmada Murat Kaya isimli bir vatandaşın öldürüldüğünü söyledi.

HDP'li milletvekillerinin köye girişine izin verilmediğini savunan Koç, "Köy hala abluka altında, eşi Zozan Kaya gözaltında. Hala avukatla görüştürülmedi." iddiasında bulundu.

"Terör" tartışması

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, belediye başkanlarının gözaltına alındığını anımsatarak, "Siz, buna terörle mücadele dersiniz ama bu Kürtlerle mücadeledir. Kürtler artık bunu yutmuyor. Dünya da bunu yutmuyor." dedi. Işık, Kürtlere yönelik uygulamaları da eleştirdi.

"Bu ülkeyi 2 halk kurmuştur, Kürtler ve Türkler." diyen Işık, "Meclisin ruhuna, 2 halkın ruhuna uygun bir şekilde bu ülkeyi kurmuştur. Bu ülkeyi kuran bu Meclisse bu Meclis de 100 yıllık Kürt sorununu çözmek zorundadır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Işık'ın 1944'ten başlayarak Kürtlere yapılanları AK Parti iktidarında olmuş gibi sıraladığını söyledi.

HDP'lilerin terör tanımında farklılık olduğunu dile getiren Zengin, "Siz, neye terör, neye terörist diyorsunuz, bu konuda hemfikir olamıyoruz. Teröristlerin adını parklara veriyorsunuz, teröristlerin adını yüceltiyorsunuz. Onlara farklı anlamlar atfediyorsunuz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da söz alarak, "Bu ülke birlikte kurulmuştur. Türkiye'de şirket kurulmamıştır. Burada binlerce yıllık bir vatan vardır. Burada yaşayan insanlar da Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bir rejim değişikliği söz konusu olmuştur. 'Ülke kurulmuştur' ifadesi yanlıştır. Bir ülke kurulmamıştır. Hepimiz bir milletiz. Bu milletin adı da Türk milletidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise Işık'ın, bir süreci aktarmaya çalıştığını belirterek, "Cumhuriyetle yaşıt olan bazı olaylar vardı ama sonuçta devlet aklı, geleneği bir bütündür. Bizden öncesi, sonrası diye bir mantık olmaz. Şu an yanlışlardan siz sorumlusunuz." diye konuştu.

Kendilerinden AK Parti'yi hoşnut edecek konuşmalar beklenmemesi gerektiğini dile getiren Kurtulan, "Kürt halkına karşı günahkarsınız, suçlusunuz. Bir hak ihlali vardır. Bir zulüm vardır." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Bir konuya dair mağduriyeti anlatmak başka bir şey, muhataplarınızı fail ilan etmek başka bir şey." dedi. Zengin, Yüksekova'daki Ahmedi Hani Kültür Merkezi'ni ve Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'nı hatırlattı ve neden bunlarla ilgili olumlu bir tek cümle kurulmadığını sordu.

HDP tarafından teröristlerin yaptığı eylemlerin normal addedildiğini ifade eden Zengin, "Siz, teröre terör, teröriste terörist demiyorsunuz. Bizim meselemiz asla Kürt kardeşlerimizle değil. Kürtler üzerinden başka bir şey yapmakla, bu ülkeyi bölmekle uğraşıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Kurtulan'ın, "Bölünmeden bahsediyorsanız en iyi bölücüler buyurun; biri şurada oturuyor, biri burada oturuyor. Bölücü sizsiniz." sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Bu ülkenin Adalet Bakanına, Milli Savunma Bakanına 'bölücü, terörist' diyemezsiniz. Suçlama yaparken haddi içerisinde, kanıtları içerisinde yapılır. Burası sizin hapishanelerinizdeki propaganda yeri değil." karşılığını verdi.

Tartışmaların büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

"Verginin yüzde 95'ini emekçiler veriyor"

HDP Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine dağıtılan kitapçıkta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yüzde 1'i nasıl mutlu edeceğini anlattığını öne sürerek, "Sayın Bakan, siz istediğiniz kadar teşvik verin, eğer yüzde 99, yüzde 100 mutlu değilse ekonomide çarklar işlemez." diye konuştu.

Paylan, vergilerin yüzde 95'ini emekçilerin ödediğini dile getirerek, "Onların aldığı kaynağı yüzde 1'e aktarıyor bu Maliye Bakanı. O açıdan vicdansız ve adaletsiz bir Maliye Bakanımız var maalesef." ifadesini kullandı.

Ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu ve ülkenin büyümediğini öne süren Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Ekonomik kriz var." diyenleri "terörist" olarak yaftalamaya çalıştığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Paylan'ı bu iddiasını ispata çağırdı.

"Orhan Pamuk'a 'terörist' denildi" iddiası

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nobel ödülüyle ilgili olarak, "Türkiye'den, kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir." ifadesini hatırlatarak, Türkiye'de iki kişinin Nobel aldığını, Aziz Sancar terörist değilse Erdoğan'ın Orhan Pamuk'a "terörist" dediğini söyledi.

İktidarı kim eleştirse "terörist" damgası yediğini ileri süren Oluç, insanların düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanabilmelerinin, hukukun, anayasanın ve yasaların güvencesinde olması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise "Mesele saray değil, mesele Erdoğan, bunu herkes biliyor. Eğer Erdoğan da istendiği gibi teslim olan, her denileni yapan bir adam olsaydı bugün saray konuşulmayacaktı ama Erdoğan'ın tavrı, duruşu, hayatı bambaşka bir kimlik ortaya koyduğu için sarayı bırakın, oturduğu ev de konuşuluyor, her şey konuşuluyor. Erdoğan'ı durdurmak için yapılan ithamlardan biri de saraydır. Yoksa ne Sayın Erdoğan'ın saraya ihtiyacı var ne de benzeri iddialara ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödülüyle ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kadın kollarının hazırladığı sempozyumda ifade etti. Kastının eski YARSAV Başkanı olan, FETÖ'den mahkum olan bir kişi olduğunu söyledi. Yine konuşmasında, ısrarla, 'Orhan Pamuk, Aziz Sancar'a o ödül verildi.' diye ifade etti." dedi.

Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, HDP'li Paylan'ın, "Maliye Bakanı, 'Ekonomik kriz' var diyenleri terörist olarak yaftalamaya çalıştı." ifadeleriyle ilgili söz istedi.

"Cevap niteliğinde değil çünkü cevabı dinleyene verirsiniz ama kayıtlara geçsin." diyen Albayrak, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuşmasının şahidi olduğunu söyledi.

Aynı gün, bakanlık olarak tekzip yayımladıklarını hatırlatan Albayrak, konuşmasının yazılı ve görsel tüm detaylarının bulunduğunu kaydetti.

Meselenin açık ve net olduğunu dile getiren Albayrak, "Muhatapları, Hazine ve Maliye Bakanlığının sitesindeki resmi açıklamaya, resmi kayıtlara bakarak bu çerçevede cevabı alabilirler." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ekonomiyle ilgili eleştirileri yüzünden gözaltına alınan isimler olduğunu öne sürerek, "Halk gerçekleri görüyor. Siz gerçeği açıklamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cemal Enginyurt ise araya girerek, "Söylemedi, ben de oradaydım." dedi.

