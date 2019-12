Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arifiye 'deki Tank Paleti Fabrikasına ilişkin, "Burada yapılan faaliyetlerin hepsinin yasalara uygun, ekonomik ve askeri ihtiyaçlara uygun şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz" dedi.Akar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, o¨nemli bir hava ve fu¨ze tehdidi altında bulunan Türkiye'de 82 milyon vatandas¸ın gu¨venligˆi ic¸in hava ve fu¨ze savunma sisteminin bir tercih degˆil, zorunluluk olduğunu belirtti.Hava ve fu¨ze savunma sistemi ihtiyacının bir an evvel ve Türkiye'ye ait bir sistemle kars¸ılanması maksadıyla, teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak u¨retim kriterlerine uygun olarak, Rusya'dan S-400 tedariki ic¸in bas¸latılan sürecin planlandıgˆı s¸ekilde devam ettiğini aktaran Akar, uzun menzilli bir bo¨lge hava ve fu¨ze savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp u¨retilmesine yo¨nelik c¸alıs¸maların da yogˆun s¸ekilde sürdüğünü vurguladı."TSK, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi olan Hisar'ı ins¸allah o¨nu¨mu¨zdeki yıllardan itibaren kullanmaya bas¸layacaktır" diyen Akar, bu başarının gelis¸tirme su¨reci devam eden uzun menzilli hava savunma sistemi Siper bakımından da bu¨yu¨k o¨nem taşıdığını söyledi.F-35 savaş uçağı tedariki konusuna da değinen Akar, "Yatırımcısı ve u¨retim ortagˆı oldugˆumuz, ayrıca tu¨m yu¨ku¨mlu¨lu¨klerini eksiksiz olarak yerine getirdigˆimiz F-35 projesinde ABD ile yas¸anan sıkıntıların diyalog yolu ile c¸o¨zu¨mu¨ ic¸in gayret gösteriyoruz. S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız." diye konuştu.FETO¨'den temizlendikc¸e gu¨c¸lenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugu¨n her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir s¸ekilde faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Akar, "Elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Amacımız, bu s¸anlı u¨niformayı tek bir hainin bile tas¸ımasına izin vermemektir." dedi.Askeralma Kanunu ile hayata geçen uygulamaların halkın teveccühü ile karşılandığını dile getiren Akar, "Sonuc¸ olarak, vatandas¸larımızın ihtiyac¸ ve beklentileri ile TSK'nin yu¨ku¨mlu¨ personel ihtiyacı kars¸ılanmıs¸, modern, o¨ngo¨ru¨lebilir ve su¨rdu¨ru¨lebilir bir sistem tesis edilmis¸tir. Örnek vermek gerekirse bu sistemle er, yedek astsubay, yedek subay olarak askerlik go¨revine bas¸layacak gencimiz, gerekli kos¸ulları sagˆlamaları halinde general ru¨tbesine kadar yükselebilecektir." ifadelerini kullandı."İşçilerin özlük hakları kaybolmadı"Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin harbe yo¨nelik ihtiyac¸larını kars¸ılamak maksadıyla sahip olunan teknolojiyi gelis¸tirmek ic¸in var gu¨çleriyle çalıştıklarını belirten Akar, yu¨ksek teknolojiye dayalı savunma sanayi u¨ru¨nlerinin milli ve yerli tasarım ve u¨retimine c¸ok bu¨yu¨k o¨nem verdiklerini söyledi.Öne çıkan milli savunma sanayi projelerine ilişkin örnekler de veren Akar, şöyle devam etti:"Tank ile ilgili çalışmalar 10 yıldan beri devam etmektedir. 2008'de başlayan çalışmalarla birlikte 2012-2015 arasında Otokar tarafından yapılan çalışmalarla 5 prototip yapıldı. Bu 5 prototipin yapılması sırasında o özel sektör kuruluşu Arifiye'deki fabrikanın bütün imkanlarından faydalanma şansı buldu. Arifiye'deki fabrika 1. Ana Bakım Fabrikası. Orada tank ve palet yapılmıyor orada sadece zırhlı araçların paleti yapılıyor dolayısıyla bu da yanlış bir algıya sebep olabiliyor. Yapılan çalışmaların sonunda ortaya 5 prototip çıktıktan sonra ihale yapıldı. Bu ihaleye ülkemizden 3 firma girdi, BMC bu ihaleyi kazandı. Eğer diğer ikisinden biri kazanmış olsaydı benzer şekilde bu fabrikadan yararlanma mecburiyeti vardı, bir an önce Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan bu tankın üretilmesi için. Yapılan çalışmalar sonunda geldiğimiz noktada işçilerin hiçbir şekilde özlük hakları kaybolmamıştır. Orada çalışan askerler ve siviller 119 kişilik ikmal, kalite, güvence ve proje takip müdürlüğü kurulmuştur. Dolasıyla fiyatlar, kalite dahil bunların hepsi denetlenecektir. Bu şekliyle geldiğimiz noktada faaliyetler yürütülmektedir. Amacımız, niyetimiz, maksadımız bir an önce bu tankların Silahlı Kuvvetler hizmetine verilmesidir.""Millet, memleket ve devlet meselesi..."Hulusi Akar, konuyla ilgili yapılan itirazların yargı tarafından görüşülmesinin ardından reddedildiğini hatırlatarak, "Burada yapılan faaliyetlerin hepsinin yasalara uygun, ekonomik ve askeri ihtiyaçlara uygun şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.Geçmişte Ford fabrikası kurulurken yaşanan arazi tartışmalarını da hatırlatan Akar, "Rahmetli Süleyman Demirel, 'Çankaya'nın bahçesini dahi veririm' demişti. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Önemli ve acil ihtiyaçlarımızdan olan milli tankı da bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu niteligˆinde olmasının hayati o¨neme haiz olduğunu vurgulayan Akar, "Bu kapsamda, olabildigˆince s¸effaf bir s¸ekilde yu¨ru¨tu¨len bu faaliyetleri millet, memleket ve devlet meselesi olarak go¨ru¨yoruz." dedi.Savunma, gu¨venlik ve TSK'nın bu seviyeye gelmesinde emegˆi gec¸en bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk ve silah arkadas¸ları olmak u¨zere asker-sivil tu¨m mensuplarını saygıyla yad eden, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Şu anda karada, denizde ve havada, yurt ic¸inde ve sınır o¨tesinde, zorlu hava ve arazi s¸artlarında go¨revlerini bu¨yu¨k bir kahramanlık ve fedakarlıkla yu¨ru¨ten kahraman silah arkadas¸larıma da kazasız, belasız bas¸arılı go¨revler temenni ediyorum." diyerek tamamladı.(Bitti)