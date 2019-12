2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "İlk defa, engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planı'nı da yakında yayınlayacağız." dedi.Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında, bugünün dünyasında iş gücünü artırmanın bir yolunun da daha kalifiye standartları getirmek olduğunu belirterek, bunun için iş gücünde verimliliği ve yetkinliği artırmak adına, iş ve eğitim hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirlediklerini, bu anlamda, 843 ulusal meslek standardı ve 485 ulusal yeterliliği hazırladıklarını ve yürürlüğe koyduklarını söyledi.Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yaklaşık 850 bin kişinin çalışma hayatında olduğunu dile getiren Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip çalışan sayımızı 1 milyona ulaştırmak; ulusal meslek standardı sayısını da bine çıkarmak istiyoruz. Bu mesleki standartları ve yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirmeyi yapmak üzere bugüne kadar uluslararası akredite 215 sınav ve belgelendirme kuruluşunu da yetkilendirmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.Ailelere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla tek çatı altında topladıklarını ifade eden Selçuk, "333 tane sosyal hizmet merkezimiz var ve 333 sosyal hizmet merkezimizde 6 milyon vatandaşımıza hizmet ulaştırdık ve Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020 yılında 353'e çıkaracağız." dedi. Selçuk, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla 226 Aile Destek Merkezi'nin bulunduğunu ve bu merkezlerden 2,6 milyon kişinin yararlanmış durumda olduğunu söyledi.Çocukların, yarınların ve geleceğin teminatı olduğunu, geleceğe güvenle bakmak isteniyorsa çocukların üstün yararını ön planda tutarak onları daha iyi şartlarda hazırlamanın en temel vazifeleri olduğunu belirten Selçuk, "Biz, çocuk hizmetlerimizde de engelli hizmetlerimizde de yaşlı hizmetlerimizde de aile odaklı çalışmalarımıza öncelik veriyoruz ve bu sebeple çocuk açısından sakınca oluşturmadığı sürece çocuklarımızı aileleri yanında desteklemekteyiz. Bugün aile yanında sosyal ve ekonomik destek alan 128 bin çocuğumuz var. Yine, çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 25 bini aşkın çocuğumuzu evlat edindirme ve koruyucu aile modellerimizden faydalandırdık." diye konuştu.Kadının değer görmesinin ailenin korunması ve toplumun yücelmesi demek olduğuna inanarak "Mercan Seferberliği"ni başlattıklarını ve bu seferberliğin sadece kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyeceğini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:"Aynı zamanda kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunacak, annelik rolünü güçlendirecek, politikalar geliştirecek, karar alma mekanizmalarında ve girişimcilikte daha etkin yer almalarını sağlayacak, eğitim ve sağlık gibi alanlarda daha çok kadınımıza ulaşmayı hedefleyecek. Bu seferberliğimizin ilk aşaması olarak da bakanlığımız, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla bir araya gelerek, ilk defa çok kapsamlı 75 maddelik 2020-2021 Koordinasyon Planı hazırladık ve bu plan kapsamında adliyelerde adli destek birimlerinin oluşturulmasına, ihtisas mahkemelerin oluşturulmasına, ŞÖNİM'lerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına kadar birçok maddemiz var."Selçuk, 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı da hayata geçirmek için çalışmalarını başlattıklarını söyledi."Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planı'nı da yakında yayınlayacağız"Engelli vatandaşların da eğitimden istihdama sosyal hayata katılımlarını destekleyen önemli adımlar attıklarını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bildiğiniz gibi Engelliler Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkelerden birisiyiz ve sözleşme doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarımızla sosyal diyalog çerçevesinde irtibatlarımız devam ediyor. Engelli Hakları İzleme Değerlendirme Kurulunu da aktif hale getirmekteyiz. Engellik sağlık kurumları raporlarını esas alan Ulusal Engelliler Veri Sistemi'ni hayata geçirerek kanıta dayalı politikalar geliştiriyoruz.Yine, ilk defa, engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planı'nı da yakında yayınlayacağız. Erişilebilirlik Destek Projemizi önemsiyoruz ve Türkiye'nin her yerinden erişilebilir olması için bu konudaki toplumsal bilincin ve farkındalığın artması için de uğraşıyoruz. Evde bakım desteği uygulamamızdan yarım milyonu aşkın engelli vatandaşımız yararlanmakta. Yine, diğer bir önem verdiğimiz konu, gündüz yaşam merkezleri. 2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezlerini 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık. İnşallah, 2020 yılı bitmeden 81 ilimizde engellilerimiz için gündüz yaşam merkezleri olacak."Engelli vatandaşların, bakıma ihtiyacı bulunanların çaresiz kalmadıkları bir Türkiye için 2002 yılından bugüne bakım hizmeti modellerini geliştirdiklerini dile getiren Selçuk, şu anda 354 bakım merkezinde 27 bin engelli bireye hizmet verdiklerini söyledi.Engellilerin istihdama katılmalarını da önemsediklerini vurgulayan Selçuk, "2002 yılına kadar 5 bin 777 engelli memur ataması yapıldığını görmekteyiz, şu ana kadar yapılan atamalarla 56 bini geçmiş olacak. Atama süreci tamamlandığında tam tamına on yedi yılda 10 kat artış sağlamış olacağız." dedi.Şehit yakınlarının ve gazilerin acılarını bir nebze olsun dindirmek ve devletin her daim onların yanında olduğunu hissettirmek için bu sene bir ziyaret seferberliği başlattıklarını ve 2019 yılı itibarıyla 52 bin ev ziyareti yaptıklarını anlatan Selçuk, "2019 yılı itibarıyla 52 bin ev ziyaretimiz oldu ve 2014 yılından bugüne de 26 bini aşkın şehit yakınımıza, gazimize ve gazi yakınımıza kamuda hizmet sağladık. Bu sene şu anlamda da önemliydi: 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak eden 498 şehit yakınımıza ve 37 bin gazimize 45 yıldır hasretle bekledikleri Milli Mücadele Madalyasının ve Beratının Tevcih Törenini yaptık." diye konuştu.Selçuk, şehit yakınları ve gazilerin daha huzurlu bir hayat yaşayabilmesi için devlet olarak ne varsa yapmak için uğraştıklarını söyledi.(Bitti)