2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları için toplanan yardım miktarının 338 milyon 971 bin 703 lira olduğunu belirterek, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." dedi.

Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz sonrası şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorulara cevap veren Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019'da kuruluşunun gerçekleştiğini söyledi.

"338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır." diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine "Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, toplanan paranın vakıfta olduğunu da kaydetti.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar söz alan Bakan Selçuk, "Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuştuğumuz bir zamanda bir kadın bakana da bu nazik tavrından dolayı Sayın Özkoç'a teşekkür ediyorum." dedi.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

CHP'li milletvekillerinin "Şehitlerin parasını ver" şeklindeki laf atmaları üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Bakan Selçuk, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı." dedi.

Selçuk, CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine "Biz oradaydık. Siz neredeydiniz. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neredeydi?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP milletvekillerinin 15 Temmuz'da Meclis'te olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Sancar, tartışmanın büyümesi üzerine birleşime tekrar ara verdi.

Aranın ardından yeniden söz alan Bakan Selçuk, kadın konuk evlerinin de ihtiyaç durumunda kapasitelerinin arttırıldığını bildirdi.

İş başı eğitim programlarına da devam edeceklerini anlatan Selçuk, 2019 Ocak-Kasım döneminde 377 bin 689 kişinin bu programlardan yararlandığını kaydetti.

Selçuk, uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirterek, Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu'nda 11 bakanlığın iş birliğinin bulunduğunu ifade etti.

Nüfusun yüzde 80'i doğal gaza erişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Afşin Elbistan'daki maden kazasıyla ilgili, davanın temyiz aşamasında bulunduğunu ve konunun takipçisi olduklarını kaydetti. Dönmez, kusur davasının netleştiğini de dile getirdi.

Dönmez, doğal gazın 540 yerleşim birimine ulaştırıldığını, bazı bölgelerde de çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Ekonomik teknik koşullar uygun olan her yere gazı götüreceğiz." diye konuştu.

"Nüfusun yüzde 80'i doğal gaza erişebilir" diyen Dönmez, 15 milyon hanenin doğalgaz kullandığını belirtti.

Dönmez, şehirlerin hava kalitesini ve konforunu yakından etkilediğinin farkında olduklarını dile getirerek, ancak özel şirketler elinden dağıtım faaliyeti yapıldığı için ekonomik ve teknik açıdanda uygun olması gerektiğine işaret etti.

Yerli ve yenilenebilir enerjiden bu yılın 10 ayında 161 milyar kilovat saat elektrik üretildiğini, bunun toplam üretim içindeki payının da yüzde 64 olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılı biz yüzde 49,5 ile kapatmıştık. Bu sene hamdolsun son 20 yılın yerli ve yenilenebilir artışını yaşamış olduk. Bunun da ekonomik etkisi, elektrik sektöründe her bir puanlık yerli-yenilenebilir kaynaktan elektrik üretimi 100 milyon doların Türkiye'de kalması anlamına geliyor. Yani geçen seneye göre 50 puan varsaysak aşağı yukarı 1,5 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye'de tutmuşuz demektir."

Dönmez, madencilik konusunda ilgili kanuna iki türlü bakmak gerektiğini, arama faaliyetine istekli birisi gelirse maden kurumuna ve başka bir başvuru yoksa ona arama ruhsatı verildiğini bildirdi. Bunun üçer yıl arayla üç kez uzatıldığını ve sonra işletme ruhsatı düzenlendiğini anlatan Dönmez, ardından kanuna göre diğer mevzuatların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle metal madenciliğinde aramanın ruhsatına başvurulan ilk günden işletmeye kadar geçen sürenin 10-20 yıl arasında değişebildiğini belirten Dönmez, "ÇED de bunlardan birisi. Yerel mevzuata göre, alınması gereken GSM ruhsatları, imar durumu, ormana gitmesi gerekiyorsa orman mevzuatı. O izinleri yerine getirdikten sonra biz buna işletme ruhsatı veriyoruz." dedi. Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletvekillerimiz 'Altındaki oran nedir?' diye sordu. Ons başına bir değeri var altının biliyorsunuz uluslararası piyasada, o kademelendirilmiş kanunda, şu anda bin 500, bin 600 dolar civarında onsu, onun da skalada karşılık gelen oranı yanlış hatırlamıyorsam, yüzde 9 civarında devlet hakkı var. Bu sadece devlete ödenen rakam, onun dışında Kurumlar Vergisi var, istihdam yapıyor, yatırım yapıyor. Özellikle, altın madenciliğinde dünyanın neresine giderseniz gidin, yatırım tutarları minimum 100 milyon dolar, 1 milyar dolar ve üstüne çıkabilir; uzun dönemli finansman bulmak zorunda bu işletmeler. Şöyle söyleyeyim: 1 ton ham maddeden, kayaçtan sadece 1 ya da 1,5 gram altın elde etmek için yapılıyor bütün işler, zaten madenin değerliliği de buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla maliyeti yüksek bir iş ama altını da yurt dışına satma imkanı yok, altını Merkez Bankası alıyor ve ulusal piyasadaki değeri neyse ondan alıyor."

Bakanların soruları cevaplamalarının ardından bakanlıkların bütçeleri oylandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2020 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

