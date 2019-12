2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "BİM'lerin, A101'lerin, Carrefour'ların değil, kasap Mehmet amcanın, bakkal Hüseyin amcanın bütçesini yapalım." dedi.TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçeleri üzerinde HDP Grubu adına konuşmalar yapıldı.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, her şeyin başının demokrasi ve özgürlüklerden geçtiğini belirtti.Bilim, teknoloji, sanayi ve ticaret için demokrasi ve özgürlüklerin olması gerektiğini söyleyen Paylan, "Bu olursa, özgür beyinler teknoloji yaratır. Sanayicilerimiz de oradan yüksek teknolojili ürünler üretir." diye konuştu.Türkiye'de özgürlüklerin bitirildiğini öne süren Garo Paylan, "ABD'de Silikon Vadisi'ni gezdim. Teknoloji geliştiren beyinler Türkiyeli. Kayserili Ahmet, İzmirli Mustafa, İstanbullu Ayşe Silikon Vadisi'nde bilim üretiyor. Milyarlarca dolarlık projelerin içinde binlerce mühendisimiz var. Harvard'a gidiyorsunuz, yüzlerce Türkiyeli bilim insanı teknoloji üretiyor. Onlara, 'Neden buradasınız, neden memleketinizde bilim üretmiyorsunuz' diye sorduk. 'Wikipedia'nın yasaklı olduğu bir ülkede ben bilim üretebilir miyim' dediler. Meclis bu sorunun cevabını veremezse ne bilim geliştirilebilir, ne teknoloji üretilebilir, ne sanayi ne de ticaret gelişir." ifadelerini kullandı.Paylan, Türkiye'den ciddi anlamda beyin göçü yaşandığını, bilim, sanayi ve teknolojinin olabilmesi için beyin göçünün tersine çevirilmesi gerektiğini dile getirdi.Bütçenin "vicdansız ve adaletsiz" olduğunu savunan Garo Paylan, "BİM'lerin, A101'lerin, Carrefour'ların bütçesini değil, kasap Mehmet amcanın, bakkal Hüseyin amcanın bütçesini yapalım." diye konuştu."Bilimi 'en hakiki mürşit' olarak gören bir partiyiz"Sataşmadan dolayı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2020 yılı bütçesinin "vicdanlı" ve "adil" olduğunu belirtti.Bunun bir yansıması olarak asgari ücretlilerin konut edinebilmelerine ilişkin her yıl için 100 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Akbaşoğlu, "Bilimi her zaman 'en hakiki mürşit' olarak gören bir partiyiz. Aynı zamanda TÜBİTAK, Havelsan, Aselsan, TAI, üniversiteler ve özel sektörde bilim, teknoloji üretiliyor. Bu konuda hakikaten muazzam işlere imza attık." şeklinde konuştu.HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumunun bağımsızlıklarını yitirdiğini iddia etti.HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan olduğunu söyleyerek, "Çoğunluğu üniversite mezunu, nitelikli işsiz olan milyonlarca insanımıza nasıl yeni iş imkanları sağlayabiliriz? Bunun derdinde olmalıyız." dedi."Montaj sanayisi yapıyoruz"HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Tek derdimiz silah sanayisi olmuş, onu da üretemiyoruz. Bütün parçaları yurt dışından getiriyoruz, aslında montaj sanayisi yapıyoruz." diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabına baktığını belirten Başaran, "Bayraktar reklam ajansı. Her attığı tweetin 3 tanesinden 1'i Bayraktarların yaptığı İHA'lar, SİHA'lar vesaire. Bunların reklamını yapmakla uğraşmış. Keşke bir firmanın reklamını yapmakla uğraşacağına, gerçekten bu ülkenin kalkınması için bazı adımlar atılsaydı." şeklinde konuştu.HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, ne DAP'ın ne de GAP'ın kuruluş amacına uygun faaliyet yürüten projeler olduğunu öne sürdü.2020 yılı bütçesinin işçi, köylü, esnaf ve emeklinin bütçesi olmadığını savunan Maçin, "Bu bütçe, AKP ve yandaşlarının bütçesidir. Uluslararası tekellerin, savaş sanayisinin, askeri bürokrasinin ve polis devletinin bütçesidir. Türkiye'nin yakın geleceğini tehdit eden ve Türkiye'yi savaşa sürükleyen bir bütçedir. Bu bir savaş bütçesidir." ifadelerini kullandı."Karadenizin yaylaları zapt edilmiş durumda"HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Karadeniz halkının yoksulluk içinde olduğunu, göç ettiğini öne sürerek, "Karadeniz'in yaylaları, meraları zapt edilmiş durumda." dedi.Bölgenin ihtiyacı olan tek şeyin güvenli bir istihdam politikası olduğunu dile getiren Çepni, "Rize İkizdereliyim. İkizdere Vadisi, 'Issız Vadi" diye geçer, yani henüz Ayder'deki gibi ihanet etmediğiniz bir vadidir. İkizdere'ye bir yatırım yapıldığı, bir fabrikanın kurulduğu görülmemiştir, fakat şimdi orayı da ne yazık ki turizm bölgesi ilan ettiler. 'Eyvah' diyoruz, maalesef İkizdere de AKP'nin ve yandaş sermayesinin talanına maruz kalacak." diye konuştu.HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, "halkın, emekçilerin sorunlarını görmezden gelen, onların beklenti ve taleplerini öteleyen bir bütçeyle karşı karşıya olduklarını" iddia etti.Kaya, "Gelin bu bütçeyi yeniden düzenleyelim. Meclis önünde kendini yakan, 'Köle değiliz' diye haykıran inşaat işçilerinin, yoksulluktan siyanür içerek intihar edenlerin çığlıklarına kulak verelim." ifadelerini kullandı.